TV SLO 2/MMC: Ob 20. uri predstavitev slovenske olimpijske ekipe

Danes bo znan tudi zastavonoša

29. januar 2018 ob 13:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Današnji večer bo obarvan olimpijsko. Slovenska bakla je končala pot, znan bo nosilec zastave na odprtju, uradno pa se bo predstavila tudi olimpijska ekipa. Prenos bo od 20. ure naprej na TV SLO 2 in MMC-ju.

Na slavnostni prireditvi se bo predstavila večina slovenskih športnikov, ki bodo nastopali na olimpijskih igrah v Pjongčangu. V ekipi je 71 športnikov, nazadnje so pri OKS-u pridobili še dodatno kvoto za ženske smučarske teke.

Slovenija bo imela na igrah predstavnike v devetih panogah - alpskem smučanju, biatlonu, deskanju, hokeju, nordijski kombinaciji, smučanju prostega sloga, smučarskih skokih, smučarskih tekih in sankanju. Najštevilčnejši so hokejisti, v olimpijski ekipi jih je 25, po enega predstavnika bo imela Slovenija pri prostem slogu in sankanju.

Ob 17. uri boste lahko sodelovali pri izboru nosilca zastave. Po odpovedi Jakova Faka sta v izboru ostala tekačica Vesna Fabjan in hokejist Mitja Robar. Prenos bo na MMC TV in Facebook strani Vala 202, kjer boste lahko tudi glasovali.

Olimpijske igre se bodo začele 9. februarja.

R. K.