Ženski smuk v Lake Louisu

V Lake Louisu danes še en smuk, prenos na TV SLO 2

2. december 2017 ob 09:27,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 22:42

Lake Louise - MMC RTV SLO

V Lake Louisu se je ženski smuk zaradi izpada električne energije začel z zamudo. Štart današnje preizkušnje se je začel ob 21.45.

Kot so sporočili organizatorji, ne delujejo vlečnice in žičnice, tako da so dekleta na štart prepeljali s teptalnikom.

Današnjo tekmo je odprla Anna Veith. Mikaela Shiffrin ima številko 8, Lindsey Vonn 13, včerajšnja presenetljiva zmagovalka Cornelia Hütter 19 in Maruša Ferk 40.





T. O.