TV SLO 2/MMC: Ob 22.50 Bolt tekmuje zadnjič v karieri

Tudi Farah se poslavlja od atletskih stez

12. avgust 2017 ob 20:21

London - MMC RTV SLO

Predzadnji dan SP-ja v atletiki v Londonu je na sporedu sedem končnih odločitev. V finalu štafet 4 x 100 m bo ob 22.50 zadnjič v karieri tekmoval Usain Bolt.

Jamajčan si bo skušal priteči 20. zlato medaljo na največjih tekmovanjih. V soboto je bil na 100 metrov tretji. Bolt je tekel že dopoldne v polfinalu štafet, ko je Jamajka v svoji skupini s časom 37,95 slavila pred Francijo (38,03) in Kitajsko (38,20). ZDA so bile v drugi skupini še hitrejše (37,70), prav tako Velika Britanija (37,76). Jamajčani so zlato osvojili na zadnjih štirih SP-jih.

Zadnjič bo na atletski stezi tudi Britanec Mo Farah, tekači na 5.000 metrov se bodo za medalje merili ob 21.20. Farah lovi tretji zaporedni dvojček na SP-jih.



Današnje končne odločitve:

20.05: Višina (Ž), finale



21.05: 100 m ovire (Ž), finale



21.15: Kopje (M), finale



21.20: 5.000 m (M), finale



21.45: Deseteroboj, 1.500 m



22.30: 4 x 100 m (Ž), finale



22.50: 4 x 100 m (M), finale

