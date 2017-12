Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 11 glasov Ocenite to novico! Najboljše športnike oziroma njihove najbližje je že popoldne sprejel predsednik države Borut Pahor. Foto: www.alesfevzer.com Vrhunec športnega leta 2017 je bila osvojitev naslova evropskega prvaka v košarki. Foto: BoBo Sorodne novice V torek že 50. razglasitev športnikov leta

TV SLO 2/MMC: Prireditev Športnik leta 2017

Prireditev poteka petdesetič po vrsti

12. december 2017 ob 09:41,

zadnji poseg: 12. december 2017 ob 20:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) bo na prireditvi v Cankarjevem domu razglasilo najboljše športnike Slovenije za leto 2017. Lani so lovorike pobrali Peter Prevc, Tina Trstenjak in slovenski hokejisti.

Poleg razglasitve najboljših bodo podelili tudi nagrado za izstopajočo mlado športno osebnost leta. Nagrado je DŠNS lani podelil tretjič, po atletinji Maruši Mišmaš in motokrosistu Timu Gajserju jo je dobila športna plezalka Janja Garnbret.

Prireditev športnik leta poteka petdesetič po vrsti. Premierna podelitev nagrad je potekala leta 1968, ko sta slavila telovadec Miroslav Cerar in atletinja Marijana Lubej. Podeljevalci na jubilejni razglasitvi bodo legende slovenskega športa, člani slovenskega Hrama športnih junakov Miroslav Cerar, Ivo Daneu, Bojan Križaj, Aljoša Žorga, Tomo Česen ...

Prireditev vodita Anže Bašelj in Jure Mastnak.

Pahor: Šport dela Slovenijo veliko

Pred prireditvijo v Cankarjevem domu sta najboljše športnike sprejela tudi predsednik države Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. Kot je povedal Pahor, je prav šport tisti, ki Slovenijo dela veliko. "Tako je vselej, tudi v relativno majhni državi, ki je športna velikanka. V imenu države in v imenu ljudi bi se vam rad zahvalil za vso borbenost in užitek, ki ste jih pokazali v dvoranah, na prireditvah, tekmovališčih, in spravili ljudi v ponos, vznemirjenost. To mora krasiti vsak narod, če hoče posegati po zvezdah. Je ena redkih opor ljudem v stiskah in vsem nam, pokazatelj, da obstaja luč, da predstavljate navdih, da ste nam še naprej vzor, zlasti mladim," je povedal predsednik. Pahor se je ob tem ozrl še v prihodnost. "Prihodnje leto bo spet olimpijsko, vsem, ki boste predstavljali Slovenijo, želim veliko uspehov in zlasti veliko športnega užitka," je še dejal Pahor.

Dogajanje iz Cankarjevega doma spremljajte v neposrednem prenosu na TVS 2 in na MMC-ju.

Športniki leta v samostojni Sloveniji:

1991: Franci Petek (smučarski skoki)

1992: Rajmond Debevec (streljanje)

1993: Igor Majcen (plavanje)

1994: Jure Košir (alpsko smučanje)

1995: Iztok Čop (veslanje)

1996: Andraž Vehovar (kajak/kanu)

1997: Primož Peterka (smučarski skoki)

1998: Primož Peterka (smučarski skoki)

1999: Gregor Cankar (atletika)

2000: Rajmond Debevec (strelstvo)

2001: Andrej Hauptman (kolesarstvo)

2002: Aljaž Pegan (gimnastika)

2003: Dejan Košir (deskanje na snegu)

2004: Vasilij Žbogar (jadranje)

2005: Mitja Petkovšek (gimnastika)

2006: Matic Osovnikar (atletika)

2007: Primož Kozmus (atletika)

2008: Primož Kozmus (atletika)

2009: Primož Kozmus (atletika)

2010: Dejan Zavec (boks)

2011: Peter Kauzer (kajak/kanu na divjih vodah)

2012: Anže Kopitar (hokej na ledu)

2013: Peter Prevc (smučarski skoki)

2014: Peter Prevc (smučarski skoki)

2015: Peter Prevc (smučarski skoki)

2016: Peter Prevc (smučarski skoki)

Športnice leta v samostojni Sloveniji:

1991: Nataša Bokal (alpsko smučanje)

1992: Marika Kardinar (kegljanje)

1993: Brigita Bukovec (atletika)

1994: Britta Bilač (atletika)

1995: Brigita Bukovec (atletika)

1996: Brigita Bukovec (atletika)

1997: Brigita Bukovec (atletika)

1998: Brigita Bukovec (atletika)

1999: Metka Sparavec (plavanje)

2000: Špela Pretnar (smučanje)

2001: Alenka Bikar (atletika)

2002: Jolanda Čeplak (atletika)

2003: Jolanda Čeplak (atletika)

2004: Jolanda Čeplak (atletika)

2005: Tina Maze (alpsko smučanje)

2006: Petra Majdič (smučarski tek)

2007: Petra Majdič (smučarski tek)

2008: Sara Isakovič (plavanje)

2009: Petra Majdič (smučarski tek)

2010: Tina Maze (alpsko smučanje)

2011: Tina Maze (alpsko smučanje)

2012: Urška Žolnir (judo)

2013: Tina Maze (alpsko smučanje)

2014: Tina Maze (alpsko smučanje)

2015: Tina Maze (alpsko smučanje)

2016: Tina Trstenjak (judo)

R. K., A. V.