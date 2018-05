TV SLO 2/MMC: Prvi del slovenske košarkarske klasike

Prvak bo znan najkasneje 29. maja

19. maj 2018 ob 10:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stožice bodo danes ob 17.30 prizorišče prve tekme finala državnega prvenstva v košarki, v katerem se bosta devetič pomerila Petrol Olimpija in Krka. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Favoriti so ljubljanski košarkarji, a je tradicija na strani Novomeščanov, ki so dobili šest od osmih medsebojnih finalnih serij. Ljubljančani so nazadnje proti Krki prvaki postali 2002.

Za Olimpijo bo to 24. nastop v finalu državnega prvenstva, za Krko deseti. Ljubljančani imajo šestnajst naslovov, Novomeščani pa sedem.

Gostitelji uvodne tekme imajo nekoliko daljšo klop oziroma širši nabor igralcev in so v nizu devetih zmag. Novomeščani stavijo na izkušnje in dobro energijo v ekipi, predvsem po velikem preobratu v odločilni tretji polfinalni tekmi proti Sixt Primorski.

DRŽAVNO PRVENSTVO

LIGA NOVA KBM, finale



Prva tekma, sobota ob 17.30:

PETROL OLIMPIJA - KRKA



Druga tekma, torek ob 18.00:

KRKA - PETROL OLIMPIJA



Tretja tekma, petek ob 18.00:

PETROL OLIMPIJA - KRKA

(v dvorani Tivoli)



Igrajo na tri zmage. Morebitna četrta tekma bo 27. maja, peta pa 29. maja.





R. K.