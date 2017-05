Košarkarji Zlatoroga korak bližje finalu DP-ja

Krka proti Unionu Olimpiji ob 20. uri

6. maj 2017 ob 17:48

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 19:50

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

Košarkarji Zlatoroga so korak bližje finalu državnega prvenstva, po tem, ko so na prvi tekmi ugnali Rogaško (66:72). Drugi polfinalni par, Krka in Union Olimpija, se bo na parket podal ob 20. uri.

Ekipi, ki sta bili izenačeni v vseh letošnjih medsebojnih obračunih v Ligi Nova KBM, sta bili v boju za zmago vse do konca.

Okorn: Krka absolutni favorit

Ob 20. uri pa se bo začel dvoboj slovenskih klubov z največ trofejami - košarkarji Krke gostijo košarkarje Uniona Olimpije. Ekipi sta se v tej sezoni pomerili štirikrat, trikrat so bili uspešnejši Novomeščani. Ljubljančani so slavili v zadnjem krogu, s katerim so si priborili nastop v polfinalu. Trener Ljubljančanov Gašper Okorn vlogo favorita prepušča nasprotnikom: "Mi smo med štiri prišli skozi šivankino uho. Imamo svoje težave, kot jih imajo verjetno tudi druge ekipe. V polfinale ne vstopamo v vlogi favorita, kar za nas morda pomeni tudi lažji položaj, saj smo malce razbremenjeni tega pritiska. Krka je zame absolutni favorit dvoboja. V Ligi za prvaka je igrala suvereno in strahovito konstantno. Imajo širok izbor igralcev in prednost domačega igrišča."

Lani je naslov državnega košarkarskega prvaka osvojil Helios.

LIGA NOVA KBM, polfinale

Prvi tekmi

ROGAŠKA - ZLATOROG LAŠKO

66:72 (20:22, 10:13, 20:16, 16:21)

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 20.00:

KRKA - UNION OLIMPIJA

Drugi tekmi

Torek ob 18.00:

UNION OLIMPIJA - KRKA (Stožice)

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Sreda ob 18.00:

ZLATOROG LAŠKO - ROGAŠKA

Morebitni tretji tekmi

Četrtek ob 18.00:

KRKA - UNION OLIMPIJA

Petek ob 18.00:

ROGAŠKA - ZLATOROG LAŠKO

Igrajo na dve zmagi.

