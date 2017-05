TV SLO 2/MMC: Slovenija - Nemčija 12:19 (polčas)

Na tribuni so Skok, Kastelic, Gaber in Skube

3. maj 2017 ob 12:15,

zadnji poseg: 3. maj 2017 ob 20:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

V polnih Stožicah je nocoj rokometni spektakel, saj Slovenci prvič po osvojeni bronasti medalji na svetovnem prvenstvu v Franciji gostijo evropske prvake Nemce.

Za obračun v okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Hrvaška, je vladalo veliko zanimanje. Stoženska dvorana je skoraj razprodana.

Po prvem polčasu vodijo gostje z 12:19. Slovenci so slabo igrali v obrambi, naredili tudi premalo prekrškov, vratarja pa sta ustavila le dva strela. Na drugi strani je Andreas Wolff zbral 9 obramb, slovensko mrežo pa je polnil Uwe Gensheimer, ki je do odmora dosegel sedem zadetkov. Slovenija je imela veliko zgrešenih strelov, težave je povzročal visok nemški zid na sredini obrambe, manjkali so streli z razdalje.

Nemci so hitro povedli z 2:5, v 14. minuti pa s 5:9. V 19. je bilo že 6:12, v 22. pa so prvič ušli na +7 (7:14), kolikor je bila razlika tudi po 30 minutah.

Pred začetkom tekme je bilo reprezentančno slovo od dolgoletnega kapetana Uroša Zormana, ki je požel bučen aplavz 10.000 navijačev.

Selektor Veselin Vujović je dopoldne določil 16 igralcev, na katere računa na tekmi, ki se je začela ob 20. uri z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. Dvoboj s tribun spremljajo vratarja Matevž Skok in Urh Kastelic ter Matej Gaber in Staš Skube.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2018 - HRVAŠKA

SKUPINA 5

3. KROG

Danes ob 20.00:

SLOVENIJA - NEMČIJA (Stožice) -:- (12:19)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Četrtek:

ŠVICA - PORTUGALSKA

4. KROG

Sobota ob 16.10:

NEMČIJA - SLOVENIJA (Halle)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Nedelja, 7. maja:

PORTUGALSKA - ŠVICA

Vrstni red: Nemčija 4, Slovenija 3, Portugalska 1, Švica brez točk.

Na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2018 na Hrvaškem, se uvrstita najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljša tretja iz sedmih skupin.





R. K., M. R.