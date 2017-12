TV SLO 2/MMC: SP v rokometu: Francija - Slovenija 18:21 (45')

Slovenija na SP-ju po 12 letih

2. december 2017 ob 17:49

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 19:06

Trier - MMC RTV SLO

Varovanke Uroša Bregarja se že v prvem krogu merijo z zahtevnimi tekmicami. Kljub temu se Slovenke niso prestrašile favoriziranih Francozinj, srečanje so začele pogumno, povedle so z 1:4. Prednost so še povišale na 1:6. Francozinje so s hitrima goloma znižale zaostanek (3:6). Amra Pandžić se je izkazala z nekaj obrambami, preprečila je tudi, da bi se Francozinje še bolj približale (4:7). Slovenke so z dvema uspešnima napadoma spet povedle za pet (4:9). Ana Gros je z golom poskrbela za najvišje vodstvo (5:11). Francozinje so do odhoda na polčas uspele prepoloviti razliko (10:13).

Najboljši strelki v prvem polčasu sta Grosova (pet golov) in Neli Irman (štirje goli).

Razigrana Grosova je v drugem polčasu prispevala prva gola za Slovenijo (12:15). Alja Vrček je s svojim prvim zadetkom na večjih tekmovanjih povišala prednost (13:16). Francozinje so po dveh zaporednih golih zaostajale le še za gol (15:16). Francozinje so v 41. minuti izenačile (17:17). Vrčkova je zadela gol, nato pa se je še dobro postavila, sodniki so dosodili sedemmetrovko, ki jo je uspešno izvedla Grosova (17:19). Tjaša Stanko je s samostojno akcijo poskrbela za novo višje vodstvo (18:21).

Cilj Slovenk je četrto mesto

Tudi na naslednjih tekmah Slovenke čaka težko delo, saj jim bodo nasproti stale tudi močne Romunke in Španke. V skupini A sta še Angola in Paragvaj. V osmino finala se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe, zadnjeuvrščeni pa bosta tekmovanje nadaljevali v tako imenovanem predsedniškem pokalu.

Prvi nastop na SP-ju po 12 letih

Slovenija petič igra na svetovnem prvenstvu, predtem je nastopila v Nemčiji 1997, v Italiji 2001, na Hrvaškem 2003 in v Rusiji 2005. Največji pečat so pustile na sklepnem turnirju na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto.

SVETOVNO PRVENSTVO 2018

SKUPINA A, Trier, 1. krog

Danes ob 18.00 (TVS 2/MMC):

FRANCIJA - SLOVENIJA

-:- (10:13)

Ob 20.30:

ŠPANIJA - ANGOLA

ROMUNIJA -PARAGVAJ 29:17 (16:7)