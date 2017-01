TV SLO 2/MMC: Tekma smučarjev skakalcev v Wisli

Začetek troboja Prevc-Tande-Stoch za rumeno majico

14. januar 2017 ob 12:45,

zadnji poseg: 14. januar 2017 ob 16:26

Wisla - MMC RTV SLO

Svetovni pokal v smučarskih skokih se nadaljuje v Wisli. Sobotna tekma se je začela ob 16.00, spremljate jo lahko na TV SLO 2 in MMC-ju.

Trenutne izide lahko preverite v spodnji FIS-ovi aplikaciji.

V nedeljo bo v Wisli še ena tekma, ki bo prav tako ob 16.00, kvalifikacije zanjo pa ob 14.30.

Na skakalnici Adama Malysza nastopa pet Slovencev. Bor Pavlovčič ima številko 5, Jernej Damjan 14, Cene Prevc 21, Jurij Tepeš 30, Domen Prevc pa 50. Damjan je odlično nastopil v kvalifikacijah, kjer je bil tretji, šesti je bil Tepeš, Pavlovčič 15., Cene Prevc pa 16. Domen, ki je zelo dobro skakal na treningih, pa je imel nastop na tekmi že zagotovljen.

Tudi v poskusni seriji je dokazal, da je v dobri formi, imel je tretji izid (128,0 m). Zaostal je le za Kamilom Stochom (132,5 m) in Stefanom Kraftom (132,0 m).

Domen Prevc je na Poljsko, kjer bosta dve tekmi tudi prihodnji konec tedna v Zakopanah, prinesel rumeno majico, a mu za vrat z devetimi in 13 točkami zaostanka dihata Norvežan Daniel Andre Tande in Poljak Stoch, ki je bil tudi zelo dober na petkovih treningih.

V Wislo ni pripotoval Peter Prevc, ki se je zaradi slabe forme odločil za krajši premor. Manjkata tudi Severin Freund in Simon Ammann, se je pa po več kot letu dni v karavano vrnil Gregor Schlierenzauer.

Lanišek prepričljivo najboljši

Tudi tretjo periodo celinskega pokala so skakalci začeli odlično. Anže Lanišek, ki se je po slabši formi umaknil iz svetovnega pokala in se je zdaj vrnil v mednarodno konkurenco, je v Garmisch-Partenkirchnu zmagal, konkurenco pa je premagal za več kot 30 točk. Skočil je 137 in 131,5 metra. Drugo mesto je osvojil Avstrijec Florian Altenburger, na tretje pa je s četrtega mesta po prvi seriji napredoval Miran Zupančič. Nejc Dežman je bil deseti, Jaka Hvala 18., Rok Justin 19., Matjaž Pungertar 21., 25. pa Tilen Bartol.

T. J.