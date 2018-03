Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Tina Weirather je odlično izpeljala superveleslalom. Foto: EPA Dodaj v

V Crans Montani zmaga Weiratherjeve

Lara Gut na sedmem mestu

3. marec 2018 ob 10:30,

zadnji poseg: 3. marec 2018 ob 12:02

Crans Montana - MMC RTV SLO

Tina Weirather iz Liechtensteina je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal v Crans Montani, s čimer je prevzela vodstvo v seštevku te discipline. Maruša Ferk (42.) in Ana Bucik (46.) nista osvojili točk.

Na skrajšani progi je drugo mesto z zaostankom 36 stotink zasedla Avstrijka Anna Veith, tretje pa Švicarka Wendy Holdener.

Do zdaj vodilna v superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala Lara Gut je bila sedma.

Končni vrstni red: 1. T. WEIRATHER LIE 1:02,17 2. A. VEITH AVT +0,36 3. W. HOLDENER ŠVI 0,38 4. F. BRIGNONE ITA 0,51 . M. GISIN ŠVI 0,51 6. C. SCHEYER AVT 0,57 7. L. GUT ŠVI 0,59 8. S. BRUNNER AVT 0,68 9. J. HAEHLEN ŠVI 0,77 10. J. SCHNARF ITA 0,81 11. R. MOWINCKEL NOR 0,86 12. C. HÜTTER AVT 0,87 13. P. NUFER ŠVI 0,91 14. P. DORSCH NEM 0,93 15. S. GOGGIA ITA 0,95

...

42. M. FERK SLO 2,02 46. A. BUCIK SLO 2,61

M. R.