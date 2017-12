Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Maruša Ferk je edina Slovenka na štartu. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

TV SLO 2/MMC: Ženski superveleslalom v St. Moritzu

Nekaj težav zaradi vetra

9. december 2017 ob 10:45

St. Moritz - MMC RTV SLO

V St. Moritzu, kjer je bilo februarja svetovno prvenstvo, se je ob 10.45 začel ženski superveleslalom za svetovni pokal. Od Slovenk je na štartu le Maruša Ferk s številko 46.

Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju. Nekaj težav povzroča veter.

Štartna lista: 1 V. REBENSBURG NEM 2 C. SCHEYER AVT 3 C. HÜTTER AVT 4 L. VONN ZDA 5 R. SIBENHOFER AVT 6 M. SHIFFRIN ZDA 7 T. WEIRATHER LIE 8 R. MOWINCKEL NOR 9 L. GUT ŠVI 11 T. WORLEY FRA 12 M. GISIN ŠVI 15 A. GOGGIA ITA 13 S. VENIER AVT 17 F. BRIGNONE ITA 21 A. VEITH AVT 46 M. FERK SLO

M. R.