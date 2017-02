Zlata Ilka si je dala duška in zakričala

Slovenija ima po dveh letih novo smukaško svetovno prvakinjo! Ilka Štuhec je v St. Moritzu upravičila vlogo prve favoritinje za zlato in na tronu nadomestila Tino Maze, ki je bila najboljša v Vailu.

Vodilna v smukaškem seštevku svetovnega pokala je nastopila s štartno številko sedem in se v cilju veselila zelo dobre vožnje, pripetila se ji je le drobna napaka v srednjem delu proge, zato je na zadnjem vmesnem času zaostajala pet stotink za Avstrijko Stephanie Venier. Predtem je nanizala najhitrejše vmesne čase, tudi v cilju pa je ura pokazala, da je 40 stotink hitrejša od Venierjeve. Bron je pripadel Lindsey Vonn, ki je nabrala 45 stotink zaostanka za Štuhčevo, leta 2008 mladinsko svetovno prvakinjo v smuku.

Italijanka Sofia Goggia, ki je v petek dobila kombinacijski smuk, je s štartno številko 5 naredila dve napaki v spodnjem delu proge, ko je imela na grbinah veliko sreče, da se je rešila. Na zadnjem vmesnem času je bila 14 stotink hitrejša od Štuhčeve, nato pa je v zadnjih 13 sekundah v primerjavi z njo izgubila več kot pol sekunde in končala na četrtem mestu. Švicarka Fabienne Suter, ki je bila na obeh treningih najbližje Slovenki, je šele sedma.

Kot je Ilka povedala v prvi izjavi za TV Slovenija, ji je v cilju po izjemni vožnji odleglo: "Dala sem si duška in zakričala. Neverjetno je, ko prideš in je na semaforju zeleno, prevzameš vodstvo, tako da .... Zdaj moram imeti malo živčno vojno, moram počakati."

Novinarko Polono Bertoncelj je nekaj časa pozneje po nastopu vseh smučark zanimalo, ali je Ilka že dojela, kakšen uspeh je dosegla: "Ne še čisto." Kako pa se počuti po zmagi:? "Najboljše, kar se lahko ... in jokasto. Ne vem, ali je padlo breme ali je padel svet ali kaj." Priznala je, da je bila nekoliko nervoznejša, a je uspela ostati osredotočena: "Odpeljala sem, kakor se za gre." Tekmice ji niso mogle blizu: "Sem opazila, ja, ampak vseeno, ko si tam, veš, da si naredil svoje, ne veš pa, kaj bo kdo drug pokazal. Ni konec, dokler ni konec, tako kot vedno." Podelitev kolajn bo ob 18.30: "Bom zdržala, mislim, da ne bo težko tega dočakat, tako da res noro."

Štuhčeva je bila že pred tekmo prva favoritinja za zmago, saj je bila v sredo in četrtek najhitrejša na obeh treningih smuka. Smuk je bil za 26-letno Mariborčanko popravni izpit po 11. mestu na superveleslalomu in odstopu na petkovi kombinaciji, ko je bila po skrajšanem smuku, ki ga ni idealno izpeljala, druga, nato pa je v slalomu odstopila že pri tretjih vratih.

Decembra je zmagala na treh smukih za svetovni pokal - dveh v Lake Louisu in enem v Val d'Iseru. Na zadnjem pred dvema tednoma v Cortini je bila tretja za Laro Gut in Goggio. Gutova se je v petek na slalomskem ogrevanju poškodovala in že končala sezono.

Po sobotni odpovedi moškega smuka bodo danes na SP-ju v St. Moritzu poskušali pod streho spraviti tako žensko kot moško preizkušnjo. Vremenska napoved je boljša, trdovratne megle, ki se je včeraj zadržala v osrednjem delu proge in razočarala 35.000 na spektakel pripravljenih gledalcev, naj ne bi bilo. Pojav, ko se zaradi toplega zraka z juga prek prelaza Maloja čez hribe kot kača priplazi megla, imenujejo tudi "kača iz Maloje".

Moški smuk bo ob 13.30 s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Končni vrstni red: 1. I. ŠTUHEC SLO 1:32,85 2. S. VENIER AVT +0,40 3. L. VONN ZDA 0,45 4. S. GOGGIA ITA 0,52 5. L. ROSS ZDA 0,72 6. C. SCHEYER AVT 0,94 7. F. SUTER ŠVI 1,03 8. M. GISIN ŠVI 1,04 9. R. SIEBENHOFER AVT 1,12 10. T. WEIRATHER LIE 1,18 11. V. REBENSBURG NEM 1,25 12. J. FLURY ŠVI 1,51 . J. WILES ZDA 1,51 14. E. FANCHINI ITA 1,54 15. B. JOHNSON ZDA 1,64 16. N. SCHMIDHOFER AVT 1,76 23. M. FERK SLO 2,38

