Vroči Mešanović trikrat v polno

Na tekmi Prve lige v Kidričevem je bilo kar sedem golov, Maribor pa je s hat-trickom Jasmina Mešanovića zmagal z 2:5. Vodilne Domžale gostujejo pri Muri, Olimpija lovi prvo zmago proti Celju.

Po dobre pol ure igre smo v Kidričevem videli prvi zadetek. Po podaji novinca v vijoličastem dresu Denisa Klinarja je z glavo z dvanajstih metrov odlično streljal Jasmin Mešanović, ki tokrat z Janom Mlakarjem igra v konici napada. V 51. minuti sta poskrbela za nov zadetek: Mlakar je v kazenskem prostoru našel Mešanovića, ki je z levico premagal Luko Janžekoviča.

Po uri igre je Maribor povedel že z 0:3. Mešanovića je podrl Damir Grgić in dobil rdeči karton, z bele točke pa je zanesljivo zadel Amir Dervišević.

Aluminij je v 76. minuti znižal zaostanek. Enajstmetrovko je unovčil Matic Vrbanec. Prekršek za najstrožjo kazen je nad Ibrahimom Mensahom storil Luka Uskoković. Maribor je tako prejel prvi zadetek v novi sezoni Prve lige.

V 84. minuti je Dare Vršič z leve strani poslal lep predložek v kazenski prostor, Jasmin Mešanovič je z glavo dosegel hat-trick.

Na koncu je na svoj račun prišel še Jan Mlakar, ki je vso tekmo trudil. Ob pomoči Kramariča je v kazenskem prostoru lepo meril v daljši kot Aluminijevih vrat.

Maribor (trener Milanič je spočil nekatere nosilce igre) bi lahko že v prvem polčasu (0:1) Aluminiju nasul več zadetkov. V strelih v okvir vrat je bilo 1:5, gostitelje pa je reševal vratar Janžekovič. Mlakar je imel po predložku Mitje Vilerja v 18. minuti imenitno priložnost, sam je bil pred Janžekovičem, a ni bil dovolj zbran. Aluminij je najresneje zapretil v 39. minuti, ko je Francesco Tahiraj po podaji Ibrahima Mensaha z 20 metrov dobro meril, vendar je Jasmin Handanović žogo ukrotil.

V 51. minuti je Amir Dervišević, potem ko mu je Mešanović prepustil povratno žogo, sprožil od daleč zadel stičišče vratnice in prečke. Omeniti velja še lep prosti strel Dina Hotića v 87. minuti, atraktivno je zadetek preprečil Janžeković.

Maribor v četrtek čaka prva tekma 3. predkroga za Ligo Evropa. V Glasgowu se bodo pomerili z Rangersi.

Ob 18. uri se je v Fazaneriji začel dvoboj prav tako še neporaženih ekip Mure in Domžal. Trenutni izid je 2:0. Novinci v ligi so dvakrat remizirali, medtem ko so Domžalčani premagali Krško in Rudar. V domžalskem taboru so previdni. Po nesrečnem izpadu iz evropskih tekmovanj so zdaj vse sile usmerjene v prvenstvo. “Cilj so vsekakor tri točke. Zavedamo se vloge favorita, a se hkrati tudi dobro spominjamo lanskega pokalnega obračuna v Murski Soboti, ko smo doživeli nenadejan poraz. Tedaj nismo bili maksimalni, nogometaši Mure pa so to znali izkoristiti," je za klubsko spletno stran povedal branilec Tilen Klemenčič.

Olimpija se bo ob 20.15 v Stožicah pomerila s Celjem. Ljubljančani so v prvih dveh krogih zbrali le točko, kar je bilo usodno za trenerja Ilijo Stolico. Zmaji še vedno čakajo na prvi prvenstveni zadetek. Na svojem stadionu v prejšnji sezoni niso doživeli niti enega poraza. Olimpija je v prejšnji sezoni dobila obe domači medsebojni srečanji, v Celju je dvakrat remizirala.

Tekmi Rudar - Krško in Gorica - Triglav bosta v ponedeljek.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 3. krog

Nedelja ob 17.30:

ALUMINIJ - MARIBOR 2:5 (0:1)

Vrbanec 76./11-m, Petrović 93.; Mešanović 31., 52., 84., Dervišević 62./11-m., Mlakar 91.

RK: Grgić 62./Aluminij

Aluminij: Janžekovič, Jakšič, Grgić, Kontek, Gliha, Petrović, Marinšek (60./Leko), Arafat Mensah, Vrbanec (69./Cretu), Tahiraj (63./Martinović), Kidrič.

Maribor: Handanović, Klinar (74./Vršič), Ivković, Uskokovic, Viler, Hotič, Vrhovec, Dervišević (65./Pihler), Kramarič, Mešanović, Mlakar.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)



Ob 18.00:

MURA - DOMŽALE 2:0 (2:0)

Kous 6., Kouter 38.

RK: Klemenčič 29./Domžale

Ob 20.15:

OLIMPIJA - CELJE



Ponedeljek ob 18.00:

RUDAR - KRŠKO



Ob 20.00:

GORICA - TRIGLAV

Lestvica: DOMŽALE 2 2 0 0 5:1 6 ALUMINIJ 2 2 0 0 5:2 6 MARIBOR 2 1 1 0 5:0 4 GORICA 2 1 1 0 4:2 4 MURA 2 0 2 0 1:1 2 CELJE 2 0 1 1 3:4 1 TRIGLAV 2 0 1 1 2:4 1 KRŠKO 2 0 1 1 0:2 1 OLIMPIJA 2 0 1 1 0:2 1 RUDAR 2 0 0 2 1:8 0





