TV SLO/MMC: Maribor pred Rangersi gostuje pri Aluminiju

Dve tekmi bosta v ponedeljek

5. avgust 2018 ob 09:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tretji krog slovenskega nogometnega prvenstva bosta v Kidričevem, kjer bodo kamere TV SLO, odprla še neporažena Aluminij in Maribor. Vodilne Domžale gostujejo pri Muri, Olimpija lovi prvo zmago proti Celju.

Aluminij in Maribor bosta obračun začela ob 17.30. Kidričani, ki so edini poleg Domžal zbrali šest točk, so v prvih dveh krogih premagali Celje in Triglav. Tokrat jih čaka precej težja naloga proti vijoličastim, ki bodo skušali popraviti spodrsljaj iz prejšnjega kroga, ko so v Ljudskem vrtu z Muro le remizirali (0:0). Mariborčani so edini, ki so v prvih dveh krogih ohranili mrežo nedotaknjeno. V prejšnji sezoni je Maribor dobil tri od štirih medsebojnih srečanj. Ena tekma se je končala brez zadetkov.

Maribor v četrtek čaka prva tekma 3. predkroga za Ligo Evropa. V Glasgowu se bodo pomerili z Rangersi.

Ob 18. uri se bo v Fazaneriji začel dvoboj prav tako še neporaženih ekip Mure in Domžal. Novinci v ligi so dvakrat remizirali, medtem ko so Domžalčani premagali Krško in Rudar. V domžalskem taboru so previdni. Po nesrečnem izpadu iz evropskih tekmovanj so zdaj vse sile usmerjene v prvenstvo. “Cilj so vsekakor tri točke. Zavedamo se vloge favorita, a se hkrati tudi dobro spominjamo lanskega pokalnega obračuna v Murski Soboti, ko smo doživeli nenadejan poraz. Tedaj nismo bili maksimalni, nogometaši Mure pa so to znali izkoristiti," je za klubsko spletno stran povedal branilec Tilen Klemenčič.

Olimpija se bo ob 20.15 v Stožicah pomerila s Celjem. Ljubljančani so v prvih dveh krogih zbrali le točko, kar je bilo usodno za trenerja Ilijo Stolico. Zmaji še vedno čakajo na prvi prvenstveni zadetek. Na svojem stadionu v prejšnji sezoni niso doživeli niti enega poraza. Olimpija je v prejšnji sezoni dobila obe domači medsebojni srečanji, v Celju je dvakrat remizirala.

Tekmi Rudar - Krško in Gorica - Triglav bosta v ponedeljek.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 3. krog



Nedelja ob 17.30:

ALUMINIJ - MARIBOR



Ob 18.00:

MURA - DOMŽALE



Ob 20.15:

OLIMPIJA - CELJE



Ponedeljek ob 18.00:

RUDAR - KRŠKO



Ob 20.00:

GORICA - TRIGLAV

Lestvica: DOMŽALE 2 2 0 0 5:1 6 ALUMINIJ 2 2 0 0 5:2 6 MARIBOR 2 1 1 0 5:0 4 GORICA 2 1 1 0 4:2 4 MURA 2 0 2 0 1:1 2 CELJE 2 0 1 1 3:4 1 TRIGLAV 2 0 1 1 2:4 1 KRŠKO 2 0 1 1 0:2 1 OLIMPIJA 2 0 1 1 0:2 1 RUDAR 2 0 0 2 1:8 0

R. K.