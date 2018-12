TVS 2/MMC: Ob 21.00 Francija - Nizozemska

Ana Vjahireva dosegla 13 golov

14. december 2018 ob 19:31

Nantes - MMC RTV SLO

Ruske rokometašice so prve finalistke evropskega prvenstva v Franciji, potem ko so z 28:22 premagale Romunijo. Za drugo finalno vstopnico se bosta udarili Francija in Nizozemska.

Olimpijske prvakinje Rusinje so v prvem polčasu zaostajale tudi za tri zadetke, a so v drugem delu hitro pobegnile za štiri, nato pa z delnim izidom 5:0 (27:19) odločile tekmo.

Pri Rusinjah je bila najboljša strelka Ana Vjahireva s 13 goli, pri Romunkah, bronastih na evropskem prvenstvu leta 2010 in petih na zadnjem EP-ju 2016, pa je bila najboljša Ana-Maria Dragut s štirimi zadetki.

EVROPSKO PRVENSTVO 2018



NANTES, zaključni boji



Polfinale:

RUSIJA - Romunija

28:22 (16:15)



Danes ob 21.00:

FRANCIJA - NIZOZEMSKA



Za 5. mesto:

NORVEŠKA - ŠVEDSKA 38:29 (22:14)

A. V.