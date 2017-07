Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! V slovenskih vratih je bil Urh Kastelic, ki bo v naslednji sezoni igral za Zagreb. Foto: RK Maribor Branik Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

U-21: Madžari končali slovenske sanje

Gal Marguč je dosegel šest zadetkov

26. julij 2017 ob 21:31

Alžir - MMC RTV SLO

Mlada rokometna reprezentanca Slovenije je na svetovnem prvenstvu v Alžiru že izločena iz boja za medaljo. V osmini finala je bila usodna Madžarska, ki je po podaljšku zmagala s 26:25.

Gal Marguč je dosegel šest zadetkov, Tilen Strmljan pet.

Slovenski apetiti so bili po odlično odigranem predtekmovanju (štiri zmage, en remi) visoki, toda proti Madžarski slovenska igra ni in ni stekla. Tekmeci so že na začetku ušli za štiri gole, ob polčasu pa je bil zaostanek Slovenije 12:10.

V drugem delu so varovanci selektorja Saša Praprotnika hitro ujeli Madžare in tudi povedli, vendar je bilo po rednem delu neodločeno 21:21. Odločal je desetminutni dodatek, v katerem so bili za gol boljši Madžari, pri katerih je največ zadetkov, šest, dosegel Adam Torok.

Slovenijo na prvenstvu v Alžiriji zdaj čaka le še boj za 9. mesto.

SVETOVNO PRVENSTVO (U-21), Alžirija, osmina finala

MADŽARSKA - Slovenija

* 26:25 (21:21, 12:10)

Torok 6, Ligetvari 5, Fuzi 4; Marguč 6, Strmljan 5, Kikanovič, Krečič in Sokolič po 3, Ravlija, Vlah, Cvbetko, Kotar in Bevec po 1.



FRANCIJA - Ferski otoki 28:25



TUNIZIJA - Islandija 28:27



NEMČIJA - Švedska 31:28 *



ŠPANIJA - Argentina 27:21



RUSIJA - Hrvaška 34:25



ALŽIRIJA - MAKEDONIJA



DANSKA - NORVEŠKA

* - po podaljšku

T. O.