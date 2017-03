Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Argentinci bodo na naslednjih štirih tekmah igrali brez prvega zvezdnika - Messija. Foto: Reuters Sorodne novice Velik korak Brazilije proti svetovnemu prvenstvu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Udarec za gavče - Messi ne bo smel igrati na štirih tekmah

Argentino čaka še pet tekem

28. marec 2017 ob 17:07

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Argentinska reprezentanca bo naslednje štiri od petih kvalifikacijskih tekem odigrala brez prvega zvezdnika Lionela Messija.

Disciplinska komisija Mednarodne nogometne zveze (Fifa) je ostro kaznovala nešportno obnašanje Messija. Jezni nogometaš je po tekmi s Čilom (dobili so jo Argentinci z 1:0, gol je z bele točke dosegel prav Messi) zmerjal pomočnika sodnika, ker je menil, da ni dobro opravil svojega dela.

Poleg štirih tekem neigranja bo Messi moral plačati še 10.000 švicarskih frankov (približno 9.200 evrov).

Messi tako ne bo zaigral že na današnji tekmi proti Boliviji, manjkal pa bo še na tekmah proti Urugvaju, Venezueli in Peruju.

V argentinski izbrani vrsti pa bodo danes manjkali še Javier Mascherano, Lucas Biglia, Nicolas Otamendi in Gonzalo Higuain, saj so proti Čilu vsi prejeli po drugi rumeni karton in jih čaka tekma počitka.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018, JUŽNA AMERIKA



Torek ob 22.00:

BOLIVIJA - ARGENTINA



Ob 23.00:

EKVADOR - KOLUMBIJA



Sreda ob 0.00:

ČILE - VENEZUELA



Ob 2.45:

BRAZILIJA - PARAGVAJ



Ob 4.15:

PERU - URUGVAJ

Lestvica: BRAZILIJA 13 9 3 1 32:10 30 URUGVAJ 13 7 2 4 25:15 23 ARGENTINA 13 6 4 3 15:12 22 KOLUMBIJA 13 6 3 4 16:15 21 ------------------------------------ EKVADOR 13 6 2 5 23:18 20 ------------------------------------ ČILE 13 6 2 5 21:18 20 PARAGVAJ 13 5 3 5 13:18 18 PERU 13 4 3 6 20:22 15 BOLIVIJA 13 2 1 10 10:32 7 VENEZUELA 13 1 3 9 16:31 6

D. S.