Udaren začetek Hrvatov v pripravah na evropsko prvenstvo

S Slovenijo v soboto ob 20. uri v Opatiji

9. avgust 2017 ob 07:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Naslednji nasprotniki slocenskih košarkarjev v pripravah na evropsko prvenstvo Hrvati so navdušili in na uvodni tekmi v Parizu premagali Francoze z 92:87.

V vrsti varovancev Ace Petrovića so blesteli predvsem trije NBA-igralci. Prvi strelec je bil Bojan Bogdanović, ki se je zaustavil pri 21 točkah. Za MVP-ja srečanja so izbrali Daria Šarića, ki je 16 točkam dodal še 10 skokov in 4 podaje. Dragan Bender je v svojem prvem nastopu za reprezentaco prispeval 11 točk. Pri Francozih je bil s 24 točkami najučinkovitejši Evan Fournier s 24 točkami. Nando De Colo je vknjižil 15 točk in 5 podaj.

Srečanje je bilo odločeno v sami končnici, ko so Hrvati naredili delni izid 7:0 in ušli na nedosegljivih 92:85. Pet točk v tem obdobju je dosegel veteran Marko Popović. Hrvaška bo danes v Franciji igrala še z Litvo. Tekma s Slovenijo bo v soboto ob 20. uri v Opatiji.

V svoji prvi pripravljalni tekmi so bili uspešni tudi Španci, ki so z 71:45 nadigrali Tunizijo. Najboljši strelec branilcev naslova evropskega prvaka je bil Juancho Gomez s 13 točkami. Dve manj je prispeval Pau Gasol.

R. K.