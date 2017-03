Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec v družbi udeležencev specialne olimpijade, ki so sovjili kar 23 medalj. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Udeležence specialne olimpijade na sprejemu presenetila Ilka Štuhec

Levanič osvojil dve zlato medalji

28. marec 2017 ob 13:03

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Slovenska reprezentanca, ki je prejšnji teden na zimskih igrah specialne olimpijade v Schladmingu, Ramsauu in Gradcu osvojila 23 medalj je na sprejemu doživela posebno presenečenje.

V Mariboru jih obiskala najboljša smukačica na svetu Ilka Štuhec. Druga najboljša smučarka letošnje zime, ki je v tej sezoni zablestela v svetovnem pokalu, je dobitnike medalj pozdravila in jim čestitala za olimpijske uspehe. Vzela si je tudi precej časa za fotografiranje. "Vsekakor se dnevno spopadajo z veliko večjimi izzivi kot vsi ostali. Veselje jih je gledati, kako uspešno tekmujejo, in za njih navijati, zato naj tako ostane tudi v prihodnje," je bila nad številnimi medaljami — med njimi devetimi zlatimi — navdušena Štuhčeva.

Na največjem zimskem tekmovanju za športnike z motnjami v duševnem razvoju na avstrijskem Štajerskem je skupaj nastopilo 18 slovenskih tekmovalcev, ki so poleg medalj osvojili tudi številne uvrstitve na vrhu svojih kategorij. Ob devetih zlatih medaljah so osvojili še osem srebrnih in šest bronastih. Nad dosežkom je bil navdušen tudi vodja slovenske odprave Ljubomir Miličević, ki sicer kot največji uspeh vidi že to, da so na tekmovanje šli in se vrnili zdravi. "Udeleženci teh tekmovanj morajo že preden gredo na olimpijado, premagati vse mogoče ovire," je povedal in dodal, da so taka tekmovanja za njih velikega pomena, saj se na njih lahko dokažejo in primerjajo z vrstniki.

Pohvalil je tudi organizacijo tekmovanja in celotno dogajanje v Schladmingu, kjer je bilo veliko nepopisnega veselja in sreče, posebej čustvene so bile razglasitve dobitnikov medalj. Olimpijade se je sicer skupaj udeležilo 2.700 tekmovalcev iz 107 držav. "Gre za velikanski in verjetno zelo drag dogodek. Avstrijska televizija je na enem od svojih športnih kanalov celo prvič neposredno prenašala nekaj tekem, kar je za naše gibanje zelo velikega pomena," je ocenil Miličević. Kot je dejal, za zdaj še ni znano, kje bo naslednje zimsko tekmovanje, bo pa poletni dogodek v Abu Dabiju.

Najuspešnejši slovenski udeleženec je bil smučarski tekač Peter Levanič, ki je osvojil dve zlati medalji na 500 metrov in v štafeti 4x1 kilometer, srebrn pa je bil v teku na en kilometer. S tremi medaljami se lahko pohvali tudi krpljar Bine Kolar, ki je zadnji dan tekmovanja osvojil zlato na 400 metrov, pred tem pa še srebrni medalji na 200 metrov in v štafeti 4x400 metrov.

T. J.