Udrih drugi najučinkovitejši Evropejec v svoji generaciji

494. del rubrike Športni SOS

5. januar 2018 ob 10:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Beno Udrih je v Ligi NBA osvojil dva šampionska prstana, v 13 letih igranja je bil eden opaznejših košarkarjev, ki je bil na naboru izbran leta 2004.

Na portalu Športni SOS smo tokrat pod lupo vzeli Bena Udriha, še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.079. O Benu Udrihu se piše ogromno. Kaj pa o njegovi karieri pravijo številke? 13 sezon je prebil v NBA. Kaj to pomeni v absolutnem smislu? Koliko vseh igralcev je bilo sposobnih takega dosežka? Koliko Evropejcev? Koliko organizatorjev igre?

Martin Podgornik

13 sezon je resda zavidanja dolga kariera, a še daleč od rekordne. Najdlje so v Ligi NBA igrali Robert Parish, Kevin Willis in Kevin Garnett, ki so v Ligi NBA prebili 21 sezon.

Sledi četverica igralcev z 20 sezonami, med katerimi je tudi Evropejec Dirk Nowitzki, ki prav letos igra 20. sezono za Dallas. Dve desetletji so v NBA-ju prebili še Kareem Abdul Jabbar, Kobe Bryant in Vince Carter (ki je prav tako še aktivni košarkar).

1.080. Kako uspešna pa je njegova kariera v primerjavi z igralci, ki so bili isto leto izbrani na naboru?

Martin Podgornik

Beno Udrih je bil na naboru izbran leta 2004, San Antonio ga je izbral 28., zanimivo - tik pred njim so LA Lakersi izbrali Sašo Vujačića. Takrat je bilo skupaj izbranih 13 Evropejcev, od katerih peterica ni nikoli odigrala niti ene tekme. Če pogledamo kriterij točk, je Udrih med vsemi 16. najučinkovitejši (in drugi najboljši Evropejec, takoj za Luolom Dengom). Podrobnosti so v spodnji tabeli.

# Nabor Igralec Točke 1. 1. Dwight Howard 17,4 2. 26. Kevin Martin 17,4 3. 15. Al Jefferon 15,9 4. 7. Luol Deng 15,0 5. 3. Ben Gordon 14,9 6. 17. Josh Smith 14,5 7. 9. Andre Iguodala 12,8 8. 18. J. R. Smith 12,7 9. 2. Emeka Okafor 12,3 10. 20. Jameer Nelson 11,5 ... ... ... ... 16. 28. Beno Udrih 8,4 25. 27. Saša Vujačić 5,3



Opomba: V drugem stolpcu je vrstni red izbora na naboru. Prvi je bil izbran Dwight Howard, ki ima tudi najvišje karierno povprečje (zadnji stolpec). Karierno povprečje vseh izbranih košarkarjev leta 2004 je dobrih 5,5 točke, kar pomeni, da je Udrih svojo generacijo presegel.

Če pa upoštevamo število odigranih tekem, je Udrih deseti (in najboljši med vsemi, ki v Ligi NBA več ne igrajo).

# Nabor Igralec Tekme 1. 9. Andre Iguodala 1.008 2. 1. Dwight Howard 991 3. 18. J. R. Smith 916 4. 43. Trevor Ariza 908 5. 17. Josh Smith 894 6. 15. Al Jefferson 892 7. 7. Luol Deng 880 8. 5. Devin Harris 878 9. 20. Jameer Nelson 860 10. 28. Beno Udrih 831 ... ... ... ... 19. 27. Saša Vujačić 581

