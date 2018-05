Udrih prepričan, da Dončić v NBA-ju lahko postane obraz franšize

Tak je en igralec na tisoč

19. maj 2018 ob 12:20

Beograd - MMC RTV SLO

Beno Udrih, slovenski košarkar z najdaljšim stažem v Ligi NBA, napoveduje Luki Dončiću bleščečo kariero v najmočnejši ligi na svetu.

35-letni Savinjčan je v NBA-ju preživel 13 sezon, osvojil pa je tudi dva šampionska prstana. Že v prvi sezoni je s San Antioniom, ki ga je na naboru leta 2004 izbral kot 28., postal prvak, ko je tudi sicer v rednem delu igral zelo solidno. Prislužil si je celo naziv novinca meseca in zaigral tudi na tekmi najboljših novincev in tistih, ki imajo za seboj že eno sezono v NBA-ju, na All Star vikendu. Udrih je zdaj član Žalgirisa, ki je tako kot Dončićev Real zaigral na Final Fouru Evrolige.

Čeprav Luka ne želi veliko govoriti o svoji prihodnosti in odhodu v NBA, pa je to na Final Fouru ena glavnih tem. Najboljši mladi igralec v Evropi je z DeAndrejem Aytonom glavni kandidat za prvi izbor na letošnjem draftu. Prvi bo izbiral Phoenix, drugi pa Sacramento. Medtem ko so za Sunse igrali Marko Milić, prvi Slovenec v NBA, Goran Dragić, ki je do zdaj prek luže pustil največji pečat, in njegov mlajši brat Zoran, pa je dres Kingsov oblekel le Udrih. V glavnem mestu Kalifornije je igral najboljšo košarko v dolgoletni NBA-karieri, ko je v sezoni 2010/11 v povprečju dosegal malenkost manj kot 14 točk na tekmo.

V sistemu Kokoškova se je dobro znašel

Vendarle je Beno mnenja, da bi bilo za Dončića najboljše, če bi bil izbran prvi in bi v Phoenixu moči združil z Igorjem Kokoškovom, s katerim sta tako uspešno delovala na lanskem EuroBasketu: "Phoenix ima prvi izbor in zdaj je tam Kokoškov. To bi bila zanj zelo dobra sredina. Potem sta Sacramento in Atlanta. Ne vem, kako je zdaj z njimi, ali gredo v ponovno izgradnjo ekipe, vsaj tako je videti. Kakor koli že, mislim, da bi bil Phoenix zagotovo odličen zanj in mu celo pisan na kožo."

Če bo prvi vendarle izbran Ayton, center, ki mu mnogi pripisujejo največ možnosti za število ena in je navdušil na univerzi v Arizoni, zvezni državi, od koder so tudi Sunsi, pa je drugi na potezi Sacramento. Športni direktor Kraljev je zdaj Vlade Divac, v klubu deluje tudi Predrag Stojaković, lani pa je izziv Lige NBA sprejel Bogdan Bogdanović, ki je bil letos četrti strelec moštva. Srbski branilec, s katerim sta bila z Dončićem skupaj uvrščena v prvo peterko EuroBasketa, je slovenskemu mladeniču že poslal SMS, da v primeru, da ne bo izbran kot prvi, prihaja v kraljevo druščino, je razkril Luka.

Štiri leta je Udrih preživel v Sacramentu, dobro pa pozna tudi zdajšnjega trenerja Kraljev, saj jih vodi Dave Joerger, s katerim sta sodelovala pri Memphisu: "Res je, da sem v Sacramentu dobro igral. Tam sta zdaj Divac in Stojaković, ki sta oba vrsto let igrala v NBA-ju in mu bosta znala svetovati. Tudi trener ima dober sistem, prave akcije, ampak ne vem, ekipa je v zadnjih dveh letih veliko nihala. Niso našli konstantnosti, ki bi si jo želeli imeti. Vem, kot sem videl, kakšna je bila igra in kakšen sistem je postavil v reprezentanci, da bo Luka odlično deloval v sistemu Kokoškova. Če se bo znašel v Joergerjevem v Sacramentu, bomo videli, a mislim, da je Luka tak igralec, da se lahko prilagodi kateremu koli."

Beno je prepričan, da se bo Luka v NBA-ju zelo dobro znašel: "Če bo napredoval, kot je v zadnjih dveh letih, zagotovo lahko postane obraz franšize. Igralec, kakršen je on, ni vsako leto na razpolago na naboru. Lahko igra vse pozicije od ena do tri. Če mu kdo ustavi met, lahko prodira, lahko podaja, če se ga podvaja … Vidi čez nižje igralce, je hitrejši in spretnejši od višjih. Glede na to, da je star 19 let, bo še močno napredoval v moči, morda še v skoku. Samo nebo je njegova meja. Prepričan sem, da se bo v NBA zelo dobro znašel."

Tudi Udrih je že kot najstnik igral konkretno vlogo v Evroligi, ko je vodil igro Olimpije. V zadnjih letih ni bilo veliko tako mladih košarkarjev, ki bi že igrali na taki ravni, zato so Dončićeve predstave še toliko bolj fascinantne: "Kot sem rekel, na tisoč igralcev je eden tak. Zelo ponosen sem, da sem Slovenec in da je Luka prišel iz tako majhne države, kot smo mi. Kadar koli se s kom pogovarjam, vsi govorijo, da ne morejo verjeti, koliko dobrih košarkarjev in športnikov nasploh imamo v tako majhni državi. Nekaj dobrega, kot kaže, že delamo."

Iz Beograda

Tilen Jamnik