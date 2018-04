Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Beno Udrih je na velikih tekmovanjih za Slovenijo igral le leta 2001 na EP-ju v Turčiji in 2006 na SP-ju na Japonskem. Foto: Reuters Sorodne novice Dončić: Obrambe se skoncentrirajo na meni, a drugi imajo več prostora Dodaj v

Udrih: Trifunović je rekel, da me bo imel v mislih

21. april 2018 ob 10:00

Pirej - MMC RTV SLO, Val 202

Beno Udrih, ki je v preteklosti večkrat odpovedal nastop za slovensko reprezentanco, je v pogovoru za Radio Slovenija dejal, da je bil vedno pripravljen igrati zanjo in tako je tudi zdaj.

"Ne bom se zdaj poglabljal v to, kar je bilo, oziroma pogreval stvari. To sem pustil za seboj. Sem se pa pogovarjal v zadnjih letih z Igorjem Kokoškovom in seveda tudi zdaj z Radetom Trifunovićem. Glede na to, da sem z njim igral na Polzeli, se dobro poznava. Rekel je, da me bo imel v mislih, a glede na to, da so šli v zadnjih letih v pomlajevanje ekipe, bomo videli, kaj se bo zgodilo," je po petkovi tekmi Evrolige med Olympiacosom in Žalgirisom (79:68) povedal v pogovoru z novinarjem Vala 202 Luko Petričem.

Kot je znano, je 35-letni Udrih na velikih tekmovanjih za reprezentanco igral le leta 2001 na EP-ju v Turčiji in 2006 na SP-ju na Japonskem, potem pa nastop zaradi različnih vzrokov večkrat odpovedal. "V reprezentanci je vedno prisotne nekaj 'politike'. Nerad gledam v preteklost, ker je ne morem spremeniti. Raje gledam v prihodnost," je dvakratni prvak v Ligi NBA s San Antoniem (2005, 2007) konec decembra razložil litovskim novinarjem ob prihodu v Kaunas, kjer po 13 letih znova igra košarko na stari celini.

Slovensko reprezentanco naslednji dve tekmi čakata 28. junija in 1. julija, ko se bo v kvalifikacijah za SP 2019 doma pomerila s Španijo in Črno goro.

