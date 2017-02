Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Aleksander Čeferin je konec septembra na čelu Uefe zamenjal Michela Platinija. Foto: EPA Organizacijo evropskega prvenstva 2024 želi pridobiti Nemčija. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Uefa bi omejila mandat funkcionarjem zveze

Na SP-ju vsaj 16 predstavnikov

9. februar 2017 ob 17:41

Nyon - MMC RTV SLO/STA

Izvršni odbor Uefe je na zasedanju v Nyonu soglasno potrdil nekaj Čeferinovih predlaganih reform. Izpostavil je predlog, ki bi predsedniku in članom izvršnega odbora delovanje omejil na največ tri štiriletne mandate.

"Pred izvolitvijo sem obljubil nekatere reforme v samem delu Uefe. Ena izmed teh je tudi predlog, da so lahko predsednik ter člani izvršnega odbora na svojih položajih največ tri mandate, kar je odbor soglasno podprl," je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin in dodal: "Veseli me, da je izvršni odbor soglasno podprl reforme, za katere osebno menim, da so ključne pri delovanju Uefe."

"Prepričan sem, da bodo tudi naše članice podprle te dobre predloge delovanja Uefe, s katerimi skušamo ustvariti še močnejšo Uefo in bolj transparentno delovanje v dobro evropskega nogometa," je prepričan nekdanji predsednik NZS-ja. Predlagane reforme izvršnega odbora mora namreč potrditi še kongres Uefe, ki bo 5. aprila v Helsinkih. Dan predtem bo prav tako v Helsinkih spet zasedal izvršni odbor. Čeferin na zasedanju IO prav tako ni skrival, da si Uefa želi več kandidatov za organizacijo evropskega prvenstva leta 2024. Do izteka roka so le še trije tedni (3. marec), edini kandidat pa za zdaj ostaja Nemčija, ki ima po Čeferinovem mnenju zanesljivo zelo dobro infrastrukturo, vseeno pa je mnenja, da bi morebitna konkurenčna ponudba EP še izboljšala.

Do zdaj so skupno kandidaturo najavljale le skandinavske države Švedska, Finska, Norveška in Danska, ki pa imajo težave z infrastrukturo, pa tudi te štiri države razmišljajo o kandidaturi za leto 2028. Obenem se morajo zavedati pravilnikov Uefe, ki predvidevajo največ dve startni mesti za gostitelje EP-ja, s čimer bi morali vsaj dve državi v kvalifikacije. Kot mogoč kandidat se omenja tudi Turčija, ki je že kandidirala za lanski EP v Franciji. Nihče ne verjame v ponovno kandidaturo Italije, ki je lani odstopila tudi od olimpijske kandidature Rima za igre 2024. Uradno bo prireditelj izbran septembra.

Predstavniki IO Uefe so čas namenili tudi zahtevi, da bi na po novem razširjenem svetovnem prvenstvu na 48 ekip imela Evropa vsaj 16 predstavnikov. Predsednik Čeferin je šel še dlje in izrazil tudi zahtevo, da bi vsaka od evropskih ekip igrala v svoji od 16 predtekmovalnih skupin, saj je prepričan, da bi se prav vse lahko zavihtele v drugi krog. Gianni Infantino, novi predsednik Fife, bi rad videl, da bi več mest dobile reprezentance iz Afrike in Azije, zato se obeta zanimiv boj. Končna odločitev o razporeditvi števila mest na SP-ju bo najbrž znana na majskem kongresu v Manami.

T. J.