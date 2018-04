Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Michael Oliver se je znašel v velikih težavah. Angleški sodnik ne bo sodil na letošnjem svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters Dodaj v

Uefa ostro obsodila grožnje proti sodniku Oliverju in njegovi ženi

Kraljevi klub napredoval po sporni 11-m

16. april 2018 ob 21:02

Nyon - MMC RTV SLO

Michael Oliver, ki je v sredo dosodil zelo sporno najstrožjo kazen za madridski Real, ne spi mirno. Grozijo tudi njegovi ženi.

Uefa je po grožnjah in žaljivkah stopila v bran angleškemu sodniku. Z ženo prejemata grožnje in žaljivke v živo, po telefonu ter predvsem po družbenih omrežjih.

"Uefa ostro obsoja grožnje, ki jih prejemata Michael Oliver in njegova žena. Smo v stikih z njima in jima ponujamo podporo, zaupamo pa tudi, da bodo pristojni organi ukrepali proti tistim, ki so se obnašali neprimerno," so sporočili s sedeža Uefe v Nyonu.

Žena je morala zamenjati številko mobilnega telefona. Neznanci so ji pošiljali številne grožnje: "Tvoj mož se je prodal. Koliko vama je plačal Florentino Perez?", "Kup dreka. Če bo tvoj mož prišel v Italijo, mu bomo polomili noge.", "Tvoj mož je globoko zabredel. Oba bosta morala plačati. Neumnemu možu bomo dali lekcijo, ki je nikoli ne bo pozabil."

Ronaldo zadel za polfinale

Juventus je bil na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov nemočen proti madridskemu Realu (0:3), na povratni tekmi na stadionu Santiago Bernabeu pa je s sijajno predstavo popolnoma zasenčil kraljevi klub in izničil velik zaostanek. Vse je že kazalo na podaljšek, ko je Cristiano Ronaldo z glavo podal do Lucasa Vazqueza pred vrati, Medhi Benatia pa je posredoval od zadaj.

Ko je Oliver pokazal na belo točko, se je Gianluigiju Buffonu stemnilo pred očmi. Kričal je v obraz Oliverju in ga tudi odrinil. Prislužil si je rdeči karton. Med vratnicama ga je zamenjal Wojciech Szczesny, ki pa mu Ronaldovega strela v 97. minuti z bele točke ni uspelo ubraniti. Real je napredoval s skupnim izidom 4:3 in se bo v polfinalu srečal z Bayernom.

