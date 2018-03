Uefa spremenila pravila - trenerju na voljo tudi četrta zamenjava

Spremenjena pravila evropskih tekmovanj

27. marec 2018 ob 17:28

Nyon - MMC RTV SLO, STA

Od zdaj bodo lahko trije igralci posamezne ekipe, ki so v zimskem premoru zamenjali klub, v omenjenih tekmovanjih igrali za nov klub tudi v nadaljevanju sezone. Doslej so pravila velevala, da je lahko za nov klub nastopal le en igralec, ki je v zimskem premoru zamenjal klub. Od zdaj bodo lahko takšni v posamezni ekipi trije igralci.

Po novem bo lahko moštvo za tekme osmine finala, četrtfinala, polfinala in finala prijavilo po 23 tekmovalcev, doslej jih je bilo za finalne tekme lahko le po 18.

Spremenjen čas tekem

Nekaj novosti je tudi pri času igranja tekem. V Ligi prvakov se bodo tekme po novem začenjale ob 21. uri, z izjemo dveh tekem skupinskega dela ob torkih in sredah. Ti se bosta začeli že ob 18.55. Doslej so se vse tekme Lige prvakov začenjale ob 20.45. V Evropski ligi se bodo tekme do osmine finala začenjale ob 18.55 ali ob 21.00, druge tekme do finala pa potem le še ob 21. uri.

Brez videosodnika

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je pred časom povedal, da v naslednji sezoni ne bodo uvedli videotehnologije VAR. "Ne smemo hiteti z odločitvami, ki niso niti jasne. Občasno vidim veliko zmede, toda to ne pomeni, da sem proti temu ali da se ne bo zgodilo." Najprej želi sodnike naučiti uporabljati videopomoč, preden jo dejansko začnejo uporabljati: "Mislim, da ni poti nazaj, ampak najprej moramo sodnike primerno izobraziti. Nihče natančno ne ve, kako deluje, kar je lahko velika težava. Torej poglejmo, kaj se bo zgodilo na SP-ju, potem pa se bomo odločili." Več si lahko preberete tukaj.