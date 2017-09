Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Uefa sprožila postopek proti Spartaku

Bakla v prvem polčasu

14. september 2017 ob 19:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Evropska nogometna zveza je uvedla postopek zoper Spartak, potem ko so navijači na tekmi Lige prvakov v Ljudskem vrtu proti sodnikom vrgli pirotehnični izstrelek.

Moskovčani se bodo morali zagovarjati zaradi nešportnega vedenja svojih navijačev, predvsem izstrelka, ki je bil namenjen za ognjemet in je na igrišče priletel v prvem polčasu (namesto v zrak so ga usmerili proti nemškemu sodniku) in povzročil triminutno prekinitev tekme, pa tudi zaradi metanja drugih predmetov.

Uefa bo o morebitni kazni za Moskovčane odločila 21. septembra. Ena od možnosti je, da bodo Rusi naslednjo domačo tekmo, ko bo v Moskvi gostoval Liverpool, igrali pred praznimi tribunami.

Dvoboj v Ljudskem vrtu se je končal neodločeno, 1:1.

T. O.