Ukrajina izenačila, finiš v znamenju Portugalske

Španija zmagala v skupini D

4. februar 2018 ob 19:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na evropskem prvenstvu v futsalu je Portugalska s 5:3 ugnala Ukrajino, ki je izenačila na 2:2, nato pa je v 34. minuti zadel Pedro Cary.

V Stožicah je bilo 4.412 gledalcev. Po prvem polčasu je bilo 2:0 za Portugalsko. Uspešna sta bila Tiago Brito (po podaji Joaa Matosa v prazen prostor) in Joao Matos (po samostojni akciji). Ukrajincem je uspelo v drugem delu v štirih minutah (Razuvanov 28., Korolišin 32.) izid izenačiti, finiš pa je bil znova popolnoma v znamenju igralcev v temno rdečih dresih.

Pedro Cary je po izvajanju avta z močnim strelom s prve v levi zgornji kot ukrajinskih vrat Portugalce spet popeljal v vodstvo, zmago pa je 4:30 pred koncem z golom v prazna vrata potrdil Nilson Miguel. Manj kot minuto pozneje se je med strelce vpisal še sloviti Ricardinho.

Ukrajina je lahko le ublažila poraz, v zadnjih sekundah je zadel Petro Šoturma. Obe reprezentanci sta se že pred zadnjim krogom predtekmovanja iz skupine C uvrstili v polfinale.

Pola zadel za špansko zmago in četrtfinale

Španska reprezentanca je v zadnji tekmi skupine D premagala Azerbajdžan z 1:0. Tako je osvojila prvo mesto v skupini D in se prebila v četrtfinale, kamor je bil že prej uvrščen Azerbajdžan. Branilko naslova v četrtfinalu čaka Ukrajina, Azerbajdžan, ki je izgubil vseh pet dozdajšnjih tekem s Španci, pa Portugalska.

Španci so bili v prvem polčasu boljši tekmec. Kazahstanci si v prvih 15 minutah niso pripravili resnejše priložnosti z izjemo strela Vassoure v deveti minuti, ko je dobro posredoval Paco Sedano. Na drugi strani pa so Španci ves čas pritiskali proti vratom Azerbajdžana, tako da je bil kar nekajkrat na preizkušnji Rovšan Husejnli. V osmi minuti so Španci izpeljali lepo akcijo, a jo je ob koncu zapravil Solano, ki je iz bližine zadel vratnico. Branilci naslova so bili za podjetnejšo igro nagrajeni v 14. minuti, ko je Joselito podal iz kota, Pola je prišel pred svojega čuvaja in učinkovito zaključil s strelom ob vratnici.

V uvodu drugega polčasa so prvi resneje zagrozili Španci prek Pole, a je dvoboj z njim dobil Husejnli. Zatem so nekajkrat poskusili tudi Azerbajdžanci, a brez uspeha in prave nevarnosti. V 30. minuti je Hataj Bagirov lepo preigraval in zatresel prečko, pozneje pa so bili iz obetavnih akcij trikrat premalo natančni Španci. Dobro sekundo pred koncem so imeli Azerbajdžanci, ki so poskušali v zadnjih minutah z igralcem več, še eno priložnost s prostega strela, toda ob preusmerjeni žogi se je izkazal Sedano.

"Tekmec je bil težak, a smo bili boljši tekmec, imeli večjo posest žoge, več priložnosti, na koncu je zadostoval zadetek. Vedno si želimo zmagati, nič drugače ne bo v četrtfinalu. O tem in Ukrajini pa bomo razmišljali jutri," je poudaril selektor Španije Jose Venancio Lopez.

Slovenija bo v ponedeljek ob 21. uri v četrtfinalu igrala proti Rusiji.

Skupina C:

UKRAJINA - PORTUGALSKA 3:5 (0:2)

4.412; Razuvanov 28., Korolišin 32., Šoturma 40.; Coelho 3., Brito 13., Cary 34., Miguel 36., Ricardinho 37.

Že odigrano:

PORTUGALSKA - ROMUNIJA 4:1 (2:0)

Cary 4., Cecilio 19., Ricardinho 36., Coelho 37.; Stoica 34.

ROMUNIJA - UKRAJINA 2:3 (2:1)

Valadares 5., Ignat 11.; Korolišin 20., Pediaš 28., Šoturma 40.

Skupina D:

AZERBAJDŽAN - ŠPANIJA 0:1 (0:1)

3.076; Pola 14.

Že odigrano:

ŠPANIJA - FRANCIJA 4:4 (2:2)

Adolfo 11., Aigoun 20./ag, Solano 27., Bebe 38.; Mohammed 9., Alla 17., Mouhoudine 21., Ortiz 27./ag



FRANCIJA - AZERBAJDŽAN 3:5 (1:1)

N'Gala 7., Mohammed 21., Mouhoudine 40.; Bolinha 3., 23., 24., Cardoso 29., Eduardo 38.

Četrtfinale, ponedeljek ob 18.00:

SRBIJA - KAZAHSTAN



Ob 21.00:

SLOVENIJA - RUSIJA



Torek ob 18.00:

PORTUGALSKA - AZERBAJDŽAN



Ob 21.00:

ŠPANIJA - UKRAJINA

Polfinale, četrtek, 8. februarja



Finale, sobota, 10. februarja, ob 20.45



Tekma za 3. mesto, sobota, 10. februarja, ob 18.00

