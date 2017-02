Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Uli Hoeness

16. februar 2017 ob 10:46

München - MMC RTV SLO

Vsi smo z nestrpnostjo pričakovali to tekmo. Po koncu sem bil navdušen, vodstvo kluba je spilo tudi kozarec vina ob veliki zmagi, zato me je domov odeljala kar moja žena.

Res sem bil zelo napet pred začetkom srečanja. Nikakor nisem niti pomislil, da bomo Arsenal poslali v Londonu s petimi zadetki. Zelo sem užival in verjamem, da so si tekmo ogledali širom sveta. Carlo Ancelotti je fantastičen trener. To je dokazal v Ligi prvakov že z različnimi ekipami. Večkrat sem se pogovarjal z nekdanjimi igralci PSG-ja in madridskega Reala, vsi ga imajo za džentlemana, o njem govorijo z izbranimi besedami.

Predsednik Bayerna Uli Hoeness je dan po veliki zmagi nad Arsenalom na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov na Allianz Areni (5:1) pohvalil trenerja Carla Ancelottija, Kicker.

A. G.