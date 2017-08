Uli Hoeness

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

21. avgust 2017 ob 20:47

München - MMC RTV SLO, STA

S tem objektom se nam odpirajo možnosti, da sami nadziramo uspeh. To bo del našega odgovora na trenutno stanje na nogometnem trgu, ko prestopi dosegajo nore številke, zaslužki pa gredo v nebo. To bo prihodnost Bayerna, še en mejnik v zgodovini našega kluba.

FC Bayern Campus, kot se uradno imenuje področje akademije na severu Münchna, kjer se bodo šolali in trenirali mladi nogometaši, sicer uporabljajo že od 1. avgusta, slovesno pa so ga odprli danes. Ob predsedniku Bayerna Uliju Hoenessu so se odprtja udeležili bavarski premier Horst Seehofer in münchenski župan Dieter Reiter.

Bayern je svoj razvojni ponos gradil zadnjih 22 mesecev, celoten projekt je vreden 70 milijonov evrov. Mladi nogometaši imajo na 30 hektarih površin na voljo osem nogometnih igrišč, pa tudi dvorane za košarko, rokomet in namizni tenis. Na manjšem stadionu z 2500 sedeži bosta odslej svoje tekme igrali selekciji do 17 in 19 let. V akademiji bodo vzgajali vse nogometne selekcije od 9. do 19. leta starosti, svoj delež pa bo imela tudi ženska ekipa nemškega prvaka. Za vse skupaj bo skrbelo 75 zaposlenih.

V klubu so del kampusa odprli tudi za navijače, ki jim je namenjen nogometni lokal, za čim lažjo dosegljivost, tudi za tiste, ki (še) nimajo svojega avtomobila, pa so poskrbeli z avtobusno postajo tik pred vhodom, ki je po novem vključena v shemo mestnega prometa v Münchnu.

