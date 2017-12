Ulreich junak v Stuttgartu - Bayern z ogromno prednostjo na odmor

Borussia z lepo popotnico na pokalni derbi v München

16. december 2017 ob 20:20

Stuttgart - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna so v zadnjem krogu jesenskega dela Bundeslige odnesli vse tri točke iz Stuttgarta (0:1). Sven Ulreich je v 94. minuti obranil enajstmetrovko.

Bavarci so v prvi polovici prvenstva zbrali 41 točk in so razred zase. Po prihodu Juppa Heynckesa sredi oktobra so izgubili le eno tekmo in šesti zaporedni naslov prvaka je zares blizu.

Na Mercedes Benz Areni se je zbralo 59.000 navijačev, ki so bili lahko zelo zadovoljni s predstavo gostiteljev. Heynckes je precej premešal zasedbo, saj je imel v mislih derbi osmine finala nemškega pokala, ko v sredo zvečer na Allianz Areno prihaja dortmundska Borussia.

Nekdanji vratar Stuttgarta Ulreich se je izkazal že v 7. minuti, ko je obranil nevaren poskus Chadroca Akola. Pri gostih je v prvem delu dvakrat zapretil Robert Lewandowski.

Rezervist Müller edini strelec

V drugem polčasu je imel vratar Ron Robert Zieler več dela. Po uri igre je odbil strel Kingsleyja Comana, nato pa še močan strel Jeroma Boatenga. V 79. minuti je bil nemočen, ko je Coman z leve strani podal v kazenski prostor, kjer si je Thomas Müller zaustavil žogo z desno nogo, nato pa jo je z levico z desetih metrov poslal ob bližnji vratnici v mrežo. To je bil drugi zadetek Müllerja v letošnji sezoni, v igro je vstopil v 65. minuti.

Akolo zapravil najstrožjo kazen

Branilec Holger Badstuber, ki je pred serijo poškodb zelo dobro igral za Bayern, je imel veliko priložnost za izenačenje. Njegov strel z glavo po kotu je Ulreich odbil prek vrat. V 92. minuti je James Rodriguez sam stekel proti vratom s polovice igrišča, a je zelo slabo poskusil z lobom. Žoga se je odbila do Lewandowskega, ki pa mu je tudi ni uspelo pospraviti v mrežo.

Kazen bi lahko prišla v 94. minuti. Rezervist Niklas Süle je nespretno zadel Santiaga Asciocabarja v koleno. Sodnik Patrick Ittrich je pokazal na belo točko po posvetu z videosodnikom. Akolo je slabo streljal po tleh in Ulreich se je izkazal s parado.

Ulreich: Bilo je kot v filmu

"Res sem vesel, da sem uspel zagotoviti tri točke. Bilo je kot v filmu, boljšega scenarija ne bi bilo mogoče napisati. Že pred enajstmetrovko sem imel dober občutek. Nikoli se ni lahko vrniti v Stuttgart, kjer sem doživel mnoge nepozabne trenutke," je pojasnil Ulreich, ki je celotno kariero do leta 2015 igral za Stuttgart. V Bundesligi kar 220-krat stal v vratih Stuttgarta.

Prva zmaga Kölna

Köln se je veselil prve zmage v letošnji sezoni. Kozlički so premagali Wolfsburg z 1:0. Odločilni zadetek je dosegel rezervist Christian Clemens v 63. minuti po podaji Miloša Jojića. Clemens je vstopil le štiri minute pred tem. V vratih Kölna je blestel Timo Horn, ki je preprečil izenačenje. Začasni trener Stefan Ruthenbeck je na treh tekmah osvojil tri točke, toliko jih je Peter Stöger v 14 krogih.

Stöger preporodil Borussio

Stöger je precej boljši na klopi Borussie, ki je v Dortmundu premagala Hoffenheim z 2:1. Črno-rumeni so osvojili vseh šest točk pod vodstvom avstrijskega strokovnjaka, ki je v nedeljo nasledil neuspešnega Petra Bosza.

Gostje so na stadionu Westfalen povedli v 21. minuti. Pavel Kaderabek je po hitri kombinaciji poslal žogo pred vrata, kjer je izjemni napadalec Mark Uth z desnico zadel z bližine. Po uri igre se je Borussia prebudila. V 63. minuti je branilec Stefan Posch v kazenskem prostoru podrl Šindžija Kagavo. Pierre-Emerick Aubameyang je z bele točke poslal Oliverja Baumanna v napačno smer. Hoffenheim je imel v zadnjih minutah več priložnosti, zmagoviti zadetek pa so dosegli gostitelji. Po odlični podaji Kagave je Christian Pulišić preigral vratarja Baumanna in potisnil žogo v prazno mrežo.

Premor v nemškem prvenstvu bo zelo kratek. 18. krog se bo začel že v 12. januarja, ko v Leverkusen prihaja Bayern.

17. krog:

BORUSSIA (M) - HAMBURGER SV 3:1 (1:0)

T. Hazard 9., Raffael 74., 79.; Hahn 53.

KÖLN - WOLFSBURG 1:0 (0:0)

Clemens 67.

Maroh (Köln) je poškodovan.

WERDER - MAINZ 2:2 (2:0)

Bargfrede 2., Belfodil 17.; Quaison 70., F. Frei 93.

EINTRACHT - SCHALKE 2:2 (1:0)

Jović 1., Haller 66.; Embolo 82., Naldo 95.

AUGSBURG - FREIBURG 3:3 (1:1)

Finbogason 1., 91., 93.; Günter 20., Petersen 48., 65.



STUTTGART - BAYERN 0:1 (0:0)

Müller 79.

Akolo (Stuttgart) je v 95. minuti zapravil 11-m.

Stuttgart: Zieler, Pavard, Badstuber, Baumgartl, Beck (82./Brekalo), Aogo (82./Asano), Ascacibar, Gentner, Akolo, Özcan, Terodde (47./Kaminski).

Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels (68./Süle), Rafinha, Javi Martinez, James Rodriguez, Vidal, Tolisso (65./Müller), Coman (84./Alaba), Lewandowski.

Sodnik: Patrick Ittrich

BORUSSIA (D) - HOFFENHEIM 2:1 (0:1)

Aubameyang 63./11-m, Pulišić 89.; Uth 21.

Borussia (D): Bürki, Toljan, Sokratis, Toprak, Schmelzer, Weigl, Jarmolenko (73./Dahoud), Kagava, Guerreiro, Pulišić (93./Subotić), Aubameyang.

Hoffenheim: Baumann, Posch (90./Akpoguma), Vogt, Hübner, Kaderabek, Grillitsch, Zuber, Amiri, Demirbay, Uth (69./Szalai), Gnabry (63./Kramarić).

Sodnik: Harm Osmers

Nedelja ob 15.30:

HANNOVER - BAYER (L)

Ob 18.00:

RB LEIPZIG - HERTHA

Lestvica: BAYERN 17 13 2 2 37:11 41 SCHALKE 17 8 6 3 28:21 30 BORUSSIA (D) 17 8 4 5 39:24 28 LEIPZIG 16 8 4 4 25:22 28 BORUSSIA (M) 17 8 4 5 27:28 28 BAYER LEVERKUSEN 16 7 6 3 30:19 27 HOFFENHEIM 17 7 5 5 27:22 26 EINTRACHT 17 7 5 5 20:18 26 AUGSBURG 17 6 6 5 27:23 24 HANNOVER 16 6 4 6 20:22 22 HERTHA 16 5 6 5 23:23 21 WOLFSBURG 17 3 10 4 21:21 19 FREIBURG 17 4 7 6 17:31 19 STUTTGART 17 5 2 10 13:21 17 MAINZ 17 4 5 8 19:28 17 WERDER 17 3 6 8 13:20 15 HAMBURGER SV 17 4 3 10 15:25 15 KÖLN 17 1 3 13 10:32 6

A. G.