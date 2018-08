Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 28 glasov Ocenite to novico! Miro Požun (1943-2018) Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Umrl je legenda slovenskega rokometa Miro Požun

Leta 2004 osvojil naslov evropskega prvaka s Celjem

21. avgust 2018 ob 10:00

V 76. letu starosti je po hudi bolezni umrl Miro Požun, eden največjih slovenskih rokometnih strokovnjakov.

Požun je zelo zaznamoval slovenski rokomet, med drugim je bil selektor slovenske članske reprezantance, še posebej ga v lepem spominu hranijo celjski rokometni navdušenci, saj je s Celjem leta 2004 osvojil naslov evropskega klubskega prvaka. Istega leta so 'pivovarji' osvojili tudi evropski superpokal.

Uveljavil se je sicer v Šoštanju in v Velenju, slovensko člansko izbrano vrsto pa je vodil v dveh obdobjih, najprej med letoma 1995 in 1996, pozneje še med letoma 2007 in 2009. Leta 2008 je na prvenstvu stare celine osvojil 10. mesto, 11. je bil s Slovenijo na EP-ju leta 1996, svetovno prvenstvo leta 1995 pa je sklenil na 18. mestu.

Številnim rokometašem, ki jih je vodil na svoji trenerski poti, je bil veliko več, kot zgolj trener ali selektor. Sergeju Rutenki, s katerim je leta 2004 postal evropski klubski prvak, je bil med drugim kot oče, kar je zdaj že nekdanji igralec iz Minska tudi večkrat poudaril. Pomembno je vplival tudi na kariere Iztoka Puca, Aleša Pajovića, Uroša Zormana, Romana Pungartnika in Renata Vugrinca.

Odšel je človek,ki je zaznamoval športno panogo,obdobje in generacije rokometašev.Človek,ki je "našel" Iztoka Puca,popeljal Celje na vrh in pustil neizbrisen pečat skozi delo v reprezentanci.Človek,ki si ne zasluži minute tišine,ampak 10 min stoječega aplavza!Miro Požun hvala! — Backovic Ognjen (@BackovicOgnjen) August 21, 2018

