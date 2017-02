Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 15 glasov Ocenite to novico! Stane Škodlar je bil med letoma 1974 in 2006 režiser prenosov planiških tekem in je gledalcem na edinstven način približal dogajanje na odskočni mizi. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Sorodne novice "Vedno več je bleferjev. Predvsem na olimpijskih igrah!" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl je legendarni režiser športnih prenosov Stane Škodlar

Sodeloval je na devetih olimpijskih igrah

9. februar 2017 ob 13:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 79. letu starosti je umrl nekdanji režiser na Televiziji Slovenija Stane Škodlar.

V vlogi režiserja prenosov je sodeloval na sedmih poletnih in dvojih zimskih olimpijskih igrah. Prvič ga je ta čast doletela leta 1984 v Los Angelesu, ko je za vrhunsko delo prejel celo nagrado emmy. "Veliko adrenalina je bilo v meni takrat. Leta 1982 sem snemal svetovno prvenstvo v dviganju uteži v Ljubljani. Lahko bi šel pogledat evropsko prvenstvo v Beogradu, a sem raje ostal doma, se sprehajal po dvorani Tivoli in prenos je bil vseeno uspešen. Signal je oddajal tudi ameriški ABC. Opazili so moje delo in peti dan prvenstva je prišel k meni zastopnik ABC-ja za Vzhod in mi povedal, da me vabijo, da bi na olimpijskih igrah prenašal dviganje uteži," je v intervjuju za MMC lani poleti povedal Škodlar.

Znan je bil predvsem po prenosih tekem iz Planice, kjer je bil režiser med letoma 1969 in 2006. Njegovo delo so zelo cenili tudi v tujini. "V Planici sem ugotovil, da če bi kamero dali malenkost po diagonali in bi bilo to enajst metrov stran od mize in dvanajst metrov nižje od mize, in sicer v liniji mize, bi bil to najlepši vzlet z mize. In še danes je. Vsak gledalec lahko v počasnem posnetku vidi, kje in kdaj je skakalec zamudil," je povedal Škodlar.

Pred dokončno upokojitvijo je na olimpijskih igrah zadnjič sodeloval leta 2008 v Pekingu, ko je skrbel za prenos kajaka in kanuja na divjih vodah.

Stane Škodlar je bil enako svež v vseh športnih prenosih, v vseh športnih panogah. Brez njega ni minila Zlata Lisica, ne Kranjska gora, ne številna ligaška in mednarodna dogajanja v Sloveniji. V vseh prenosih je ubiral svoje, nove poti. Stane Škodlar je bil poznavalec in ljubitelj športa, vedno pripravljen prisluhniti tudi drugim. Kot je dejal: "Brez dobre celotne ekipe, ni dobrega prenosa." Verjetno ga je prav ta njegova lastnost dvignila na svetovno raven.

