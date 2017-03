Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 3 glasov Ocenite to novico! John Surtees je najprej blestel v motociklističnem razredu do 500 ccm, nato pa še v formuli ena. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl John Surtees - nekdanji svetovni prvak v formuli ena in motociklizmu

Leta 1964 prvak v formuli ena, štirikrat pa motociklistični prvak do 500 ccm

10. marec 2017 ob 17:54

London - MMC RTV SLO/STA

V petek je v bolnišnici v Londonu v 83. letu umrl John Surtees, nekdanji svetovni prvak formule ena in edini športnik v avtomoto svetu, ki je bil prvak tudi kot motociklistični dirkač.

Surteesa, ki se je rodil 11. februarja 1934, so pred mesecem dni zaradi težav z dihanjem prepeljali v bolnišnico. "Izgubili smo izjemnega človeka in prijazno ter ljubečo osebo. Bil je pravi zgled nekoga, ki vztraja do konca in ki vedno želi biti na vrhu," so člani njegove družine sporočili ob smrti nekdanjega dirkača.

Surtees je v karieri nastopil na 111 dirkah formule ena. Leta 1964 je s Ferrarijem osvojil naslov svetovnega prvaka med vozniki. V formuli ena je nastopal 12 let in zbral šest zmag, že prej pa je bil zelo uspešen na dveh kolesih.

V kategoriji do 500 ccm je bil štirikrat svetovni motociklistični prvak, slavil je v letih 1956, 1958, 1959 in 1960. Surtees je edini dirkač v zgodovini najpomembnejših tekmovanj na dveh in štirih kolesih, ki je postal svetovni prvak v obeh športnih panogah.

A. G.