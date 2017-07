Umrl "žvižgač", ki je pomagal razvozlati korupcijo Fife

Fifa ga je dosmrtno izključila iz nogometa

13. julij 2017 ob 09:52

New York City - MMC RTV SLO/STA

Zaradi bolezni je umrl Chuck Blazer, ki je pomagal razkrinkati največji korupcijski škandal v zgodovini svetovnega nogometa.

Informacijo o smrti svojega klienta, ki se ga je v medijih prijel vzdevek "gospod 10 odstotkov", je New York Timesu sporočil Blazerjev pravni zastopnik. Umrl je star 72 let.

Blazer je bil med vodilnimi možmi Mednarodne nogometne zveze (Fifa), opravljal je naloge člana izvršilnega odbora v obdobju od 1996 do 2013 v času, ko je mednarodno federacijo vodil razvpiti Švicar Sepp Blatter, ki je odstopil leta 2015 le tri dni po novi izvolitvi zaradi obtožb korupcije.

Pomagal razkrinkati sistemsko korupcijo

Blazer, ki je bil tudi podpredsednik ameriške nogometne organizacije US Soccer ter generalni sekretar konfederacije Concacaf, v kateri so združene nogometne zveze severno- in srednjeameriških držav ter Karibov, je bil med tako imenovanimi žvižgači, ki so preiskovalcem pomagali razvozlati in razkrinkati sistemsko korupcijo, ki je nekaj desetletij obvladovala svetovno nogometno družino. Blazer se je leta 2013 pokesal, saj je priznal, da je sprejemal denar, torej podkupnino, potem ko so ga obtožili za precej dolg seznam kaznivih dejanj, od utaje davkov, izsiljevanja, pranja denarja do goljufij. Podkupnino so mu dajale tiste organizacije oziroma države, ki so si želele zagotoviti, da bodo v njihovih mestih potekala očitno zelo dobičkonosna svetovna nogometna prvenstva.

Fifa ga je dosmrtno izključila iz nogometa

Zvezno sodišče v New Yorku je Blazerja v zameno za informacije in po tem, ko je plačal 1,9 milijona dolarjev kazni, oprostilo obtožb o nepravilnosti, ga je pa Fifa za stalno izključila iz svetovnega nogometa in mu prepovedala opravljati kakršne koli dejavnosti, povezane s športom. "Njegovo napačno ravnanje, za katerega je sprejel polno odgovornost, ne sme zamegliti njegovega pozitivnega vpliva, ki ga je imel na mednarodni nogomet," je dejal Blazerjev odvetnik. Zanimivo, da so ameriški organi pregona obtožbe, s katerimi so bremenili Blazerja, kar dve leti prikrivali, te so prišle v javnost šele po obsežni mednarodni raciji, v kateri so aretirali 14 najvišjih funkcionarjev Fife zaradi njihove vloge pri nezakonitem prerazporejanju denarja, povezanem s prirejanjem mednarodnih turnirjev in sklepanjem bogatih poslov za zagotovitev televizijskih, oglaševalskih in medijskih pravic, povezanih s prenosi največjih turnirjev.

Vedno naj bi zahteval desetino pri vseh poslih

Kot je možno razbrati iz dostopnih sodnih zapisov, je bil Blazer vpleten pri korupcijski glasovalni spletki v vrednosti 10 milijonov dolarjev, to mahinacijo so spletli okoli podelitve svetovnega nogometnega prvenstva, ki je bilo nazadnje dodeljeno Republiki Južna Afrika. Podkupnine naj bi prihajale iz Maroka, ki se je prav tako potegoval za mundial. Blazerjeva podpora je bila vredna milijon dolarjev, a je menda južnoafriška republika ponudila desetkrat več. Ameriški preiskovalci so prvič naleteli na Blazerja, navaja nemška tiskovna agencija DPA, zaradi neplačanega davka na dohodek v letih od 2005 do 2010. V medijih se ga je prijel vzdevek "gospod 10 odstotkov", ker naj bi zahteval desetino pri vseh poslih, ki jih je sklepal za organizacije Concacaf v njihovem imenu.

M. L.