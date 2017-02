Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Uniona Olimpije so se kot prvi uvrstili v polfinale Pokala Spar. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Konjice presenetile, Rogaška tesno, Olimpija gladko Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Union Olimpija gladko v polfinale Pokala Spar

Zlatorog vendarle prek Rogaške v polfinale

15. februar 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 19:45

Domžale - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so se brez težav uvrstili v polfinale Pokala Spar, potem ko so dobili tudi povratno četrtfinalno tekmo v Domžalah proti Helios Sunsom (63:68).

Ljubljančani so prvo tekmo v torek gladko dobili z 87:70. Pravzaprav so ves čas nadzorovali potek srečanja, lepo prednost so si nabrali že v prvi četrtini, ki so jo dobili z 19:8.

Domžalčanom je v drugi polovici tekme sicer uspel delni izid 11:2, s katerim so se Ljubljančanom približali na pet točk zaostanka, a je nato Gregor Hrovat odgovoril s trojko (52:60).

Zeleno-beli so tekmo mirno pripeljali do konca, pridno so izkoriščali napake gostiteljev in iz protinapadov dosegali lahke točke. Končni izid je z dvema zadetima prostima metoma pol minute pred koncem postavil Nejc Klavžar.

Za Helios je največ točk zbral Tomaš Kyzlink, dosegel jih je 25, najučinkovitejši igralec Ljubljančanov je bil s 16 točkami kapetan Hrovat. Zmaga je pri zmajih sicer terjala tudi davek, saj se je na tekmi poškodoval Devin Oliver. Slednjega sta po zadnji sireni na tekmi v garderobo odnesla soigralca.

Pokal Spar, povratne tekme:

Helios Suns - UNION OLIMPIJA

63:68 (8:19, 23:21, 10:12, 22:16)

Kyzlink 25, Jones 13, Remekun 10; Hrovat 16, Pelko 13, Oliver 11.

ZLATOROG - Rogaška

75:70 (24;19, 13:22, 22:14, 16:15)

Krušič 19; Ferme 28.

HOPSI POLZELA - Konjice

74:48 (15:19, 19:9, 27:7, 13:13)

Čebašek 13; Muzel 15.

Četrtek ob 18.00:

KRKA - SIXT PRIMORSKA

Prve tekme:

KONJICE - HOPSI POLZELA

88:84 (22:26, 17:18, 19:18, 30:22)

Jereb 43, Muzel 11; Hodžić 22, Čup 20.

UNION OLIMPIJA - HELIOS SUNS

87:70 (26:19, 24:19, 21:16, 16:16)

Oliver 21, Hrovat, Janković 15;Jones 18

ROGAŠKA - ZLATOROG

63:62 (20:18, 14:12, 9:20, 20:12)

Đuranović 15, Johns in Drobnjak 9; Tratnik 17.

Danes ob 20.15:

SIXT PRIMORSKA - KRKA

M. L.