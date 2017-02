Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ljubljančani imajo tri zmage več od MZT-ja. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Olimpija ob polčasu zaostaja za 9; prvi poraz Crvene zvezde

V mestnem derbiju slavil Partizan

5. februar 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 5. februar 2017 ob 21:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije v 21. krogu Lige ABA v Stožicah gostijo MZT iz Skopja. Tekma se je začela ob 21. uri.

Makedonci so trenutno na zadnjem mestu in se krčevito borijo za obstanek. Ljubljančani so po dveh zmagah prejšnji teden doživeli nepričakovan poraz proti Karpoš Sokolom.

V beograjskem obračunu je Partizan s 86:81 premagal Crveno zvezdo in ji prizadejal prvi poraz v Ligi ABA po uvodnih rekordnih 20 zmagah. Zadnjo četrtino je Partizan dobil z 19:9.

Ob 21.00:

UNION OLIMPIJA - MZT SKOPJE

-:- (12:16, 21:26, -:-, -:-)

KRKA - MEGA LEKS

73:82 (16:26, 19:20, 20:19, 18:17)

Luković 17, Rebec in Elliott po 12; Spasojević 14, Mushidi in Kaba po 13.

MORNAR - CEDEVITA

74:79 (15:22, 18:23, 19:17, 22:17)

KARPOŠ SOKOLI - FMP ŽELEZNIK

* 88:81 (26:16, 14:16, 22:17, 13:26)

* - po podaljšku

IGOKEA - ZADAR

78:77 (24:19, 18:15, 17:22, 19:21)

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA

86:81 (21:17, 25:29, 21:26, 19:9)



Ponedeljek ob 18.00:

CIBONA - BUDUĆNOST

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 21 20 1 +369 41 PARTIZAN 21 16 5 +129 37 CEDEVITA 21 15 6 +181 36 BUDUĆNOST 20 14 6 +105 34 CIBONA 20 11 9 +20 31 IGOKEA 21 10 11 -66 31 KARPOŠ SOKOLI 21 9 12 -63 30 UNION OLIMPIJA 20 9 11 -24 29 FMP ŽELEZNIK 21 8 13 -71 29 MORNAR 21 7 14 -5 28 MEGA LEKS 21 7 14 -50 28 KRKA 21 7 14 -172 28 ZADAR 21 6 15 -228 27 MZT SKOPJE 20 6 14 -125 26

