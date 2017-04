Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 16 glasov Ocenite to novico! Pri Unionu Olimpiji so štirje košarkarji dosegli dvomestno število točk. Devin Oliver jih je vknjižil kar 33, a to ni bilo dovolj za zmago. Foto: www.alesfevzer.com Srečanje v Ljubljani je imelo različne faze. Kljub vsemu smo uspeli priti do izenačene končnice, kjer se je Olimpija pod pritiskom nujno potrebne zmage zlomila in nam prepustila zmago. Veseli me, da so nas na tem gostovanju spremljali naši navijači. Z mislimi smo že pri sobotni tekmi, ko bomo napadali novo zmago. Damjan Novaković, trener Rogaške Ronald Lee Curry je dosegel kar 31 točk. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Krka se je močno približa... VIDEO Zadnje tri minute tekme H... Sorodne novice Četrti poraz Unionu Olimpiji v Ligi za prvaka zadali Hopsi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Union Olimpija po petem porazu v težkem položaju

Curryjevih 31 točk za zmago Krke nad Hopsi

19. april 2017 ob 17:38,

zadnji poseg: 19. april 2017 ob 22:26

Polzela, Ljubljana - MMC RTV SLO

Union Olimpija tudi po 7. krogu košarkarskega državnega prvenstva ostaja le pri dveh zmagah. V Hali Tivoli je tokrat klonila pred Rogaško (75:77).

Ljubljančani so dosegli že tretji zaporedni poraz v Ligi za prvaka. Po Krki in Hopsih jih je premagala še Rogaška.

Ekipi sta bili izenačeni skozi celotno srečanje. Ob polčasu je Olimpija vodila za tri točke (41:38). Zadnjo četrtino so Zmaji začeli s štirimi točkami prednosti (61:57), Rogaška pa je v 4. četrtini nekajkrat izenačila, dve minuti in pol pred koncem pa je po štirih zaporednih točkah vodila za štiri točke (71:75). Ta delni izid se je izkazal za ključnega, v zadnjih dveh minutah in pol namreč nobena izmed ekip ni bila natančna pri metu iz igre.

Igralec Olimpije Gregor Hrovat je imel ob sireni met za tri točke za zmago, a ni bil natančen.

Pri Unionu Olimpiji je največ točk dosegel Devin Oliver, kar 33 jih je vknjižil. Pri Rogaški je bil prvi strelec Darwin Davis s 23 točkami.

Curry s trojkami uničil Hopse

Ključni mož na tekmi med Krko in Hopsi je bil Ronald Lee Curry. Američan je dosegel kar sedem trojk iz devetih poskusov in Krka je prav na njegovih krilih ob koncu tretje četrtine z delnim izidom 15:0 prišla do prednosti 14 točk (48:62).

A situacija za Hopse, ki so vodili večino časa v 1. polčasu, največ z osmimi točkami naskoka, še ni bila izgubljena. V zadnji četrtini so naredili delni izid 7:0, približali so se le na štiri točke zaostanka (60:64).

Nalet Hopsov je ustavil Matic Rebec, dve točki je dodal še Curry in Krka je spet vodila za osem (60:68). Krka je po petih zaporednih točkah Marka Lukovića, zadel je za dve in za tri, spet prišla do dvomestne prednosti (62:73), ki jo je zadržala do konca. V zadnjih dveh minutah in pol se je razigral še Krkin Žiga Dimec, ki je dosegel šest točk, končni izid pa je postavil prvi mož srečanja - Curry (67:81).

Novomeščani so dobili še četrti medsebojni obračun s Hopsi v letošnji sezoni.

Krka z Rogaško zaseda prvo mesto v Ligi za prvaka.

Liga Nova KBM, 7. krog:

Liga za prvaka

UNION OLIMPIJA - ROGAŠKA

75:77 (16:17, 25:21, 20:19, 14:20)

Oliver 33, Janković in Hrovat po 13; Davis 23, Fon 14, Ferme 11.

HOPSI POLZELA - KRKA

67:81 (26:20, 15:18, 12:26,14:17)

Čebašek 19, Ćup in Hodžić po 12; Curry 31 (4/10 za dve, 7/9 za tri), Luković 15, Čebular 11.

ZLATOROG LAŠKO - HELIOS SUNS

74:67 (22:12, 24:22, 13:20, 15:13)

Tratnik 22, Špan 14; Bolčina 23.

Lestvica: KRKA 7 6 1 13 ROGAŠKA 7 6 1 13 ZLATOROG 7 4 3 11 HOPSI POLZELA 7 3 4 10 UNION OLIMPIJA 7 2 5 9 HELIOS SUNS 7 0 7 7

Liga za obstanek

TERME OLIMIA PODČ. - SIXT PRIMORSKA

75:90 (17:22, 23:19, 21:22, 14:27)

Štruc 18; Ožegovič 18, Čapin 15.

TAJFUN - PORTOROŽ

78:51 (24:12, 19:18, 17:7, 18:14)

Fifolt 16, Miković 12; Radanović 14.

ŠENČUR GGD - LTH CASTINGS

77:80 (21:20, 20:17, 24:20, 12:23)

Pavić 28; Grum 17, Sajevic 16.

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 18 15 3 33 TAJFUN 17 12 5 29 ŠENČUR GGD 17 11 6 28 TERME OLIMIA PODČETRTEK 17 8 9 25 LTH CASTINGS 18 6 16 24 PORTOROŽ 19 1 18 20





D. S.