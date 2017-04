Union Olimpija po štirih zaporednih porazih končno do zmage

Krka proti Zlatorogu

22. april 2017 ob 17:10

Domžale - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so po štirih zaporednih porazih le zmagali. V Domžalah so bili boljši od ekipe Helios Suns (77:63).

Ljubljančani so v 8. krogu v Ligi za prvaka le osvojili nujno potrebno zmago, s katero so tako še vedno v igri za polfinale v Ligi za prvaka. Helios nasprotno nima več možnosti za uvrstitev med najboljše štiri ekipe v Sloveniji, saj tudi na osmi tekmi niso okusili slasti zmage.

Pri Ljubljančanih se je izkazal Devin Oliver s 23 točkami, 17 od teh jih je dosegel v prvem polčasu. Pri mladi ekipi Heliosa je 15 točk dosegel Tomaž Bolčina.

Oliver odličen v prvem polčasu

V prvi četrtini sta bili ekipi izenačeni. Drugo četrtino je bolje odprla Olimpija. V slabih dveh minutah je naredila delni izid 10:0 (16:28). Domžalčani so odgovorili s serijo 13:3 v svojo korist v dobrih štirih minutah (29:31).

Ob koncu prvega polčasa je Olimpija le strnila svoje vrste, naredila je delni izid 11:1 in prišla do naskoka 12 točk (30:42).

Na začetku drugega polčasa je Olimpija na krilih še vedno razpoloženega Oliverja (dosegel je štiri zaporedne točke) prišla do najvišje prednosti na tekmi 19 točk (30:49). Številne izgubljene žoge so Ljubljančanom preprečile, da bi razliko še povišali, v zadnjo četrtino so tako vstopili s 13 točkami prednosti (51:64).

Pri Olimpiji se je v zadnji četrtini razigral Stevan Milošević, ki je dosegel štiri zaporedne točke, neuspešen met Jana Barbariča za tri točke je z odličnim zabijanjem popravil Dražen Bubnić (akcijo si lahko pogledate v videu na desni) in Olimpija je povišala vodstvo (56:71). To so Ljubljančani uspeli zadržati do konca tekme, veselijo se osvojitve pomembnih dveh točk v Ligi za prvaka.

Liga Nova KBM, 8. krog

Liga za prvaka

HELIOS SUNS - UNION OLIMPIJA

63:77 (16:18, 14:24, 21:22, 12:13)

Bolčina 15, Oman 13, Atanacković 11; Oliver 23, Jefferson 15, Milošević 12.

Ob 19.00:

ROGAŠKA - HOPSI POLZELA

Ob 20.00:

KRKA - ZLATOROG LAŠKO

Lestvica: KRKA 7 6 1 13 ROGAŠKA 7 6 1 13 ZLATOROG 7 4 3 11 UNION OLIMPIJA 8 3 5 11 HOPSI POLZELA 7 3 4 10 HELIOS SUNS 8 0 8 8

Liga za obstanek

SIXT PRIMORSKA - ŠENČUR GGD

78:75 (25:21, 15:20, 13:16, 25:18)

Morina 22, Zupan 14; Pavić 23.

Ob 20.00:

LTH CASTINGS - TAJFUN

Odigrano včeraj:

PORTOROŽ - TERME OLIMIA PODČETRTEK

44:102 (16:30, 10:22, 7:26, 11:24)

Radanović 11; Janc 22, Buda 17.

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 19 16 3 35 TAJFUN 17 12 5 29 ŠENČUR GGD 18 11 7 29 TERME OLIMIA PODČETRTEK 18 9 9 27 LTH CASTINGS 18 6 16 24 PORTOROŽ 20 1 19 21

D. S.