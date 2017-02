Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Devin Oliver je zadel sedem izmed enajstih metov iz igre, prispeval je tudi osem skokov. Foto: www.alesfevzer.com Marcel Jones je bil naustavljiv. Dosegel je kar 30 točk, a so bili soigralci nerazpoloženi. Foto: www.alesfevzer.com Gašper Okorn je bil besen v nedeljo zvečer, tokrat pa je bil lahko zadovoljen z igro v drugem polčasu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Union Olimpija popravila vtis, veliko dela za Krko na Polzeli

Jones dosegel 30 točk v Stožicah

8. februar 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 8. februar 2017 ob 21:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Union Olimpija je v na preloženi tekmi 15. kroga Lige Nova KBM v Stožicah premagala Helios z 79:71. Krka je v drugem polčasu strla Hopse (64:70).

Ljubljančani so se po dveh zaporednih porazih pred domačimi gledalci v Ligi ABA veselili šeste zaporedne zmage v državnem prvenstvu. Trener Gašper Okorn je bil jezen po katastrofalni predstavi proti MZT-ju iz Skopja v nedeljo zvečer (72:91), tokrat pa so zeleno-beli prikazali precej boljšo igro.

S štirinajsto zmago so zelo verjetno potrdili preboj v Ligo za prvaka, Domžalčane pa v preostalih petih krogih čaka ogorčen boj za šesto mesto. Velik del odgovora bodo dobili že v soboto, ko se bodo v Domžalah pomerili s Sixt Primorsko.

Trener gostov Dejan Čikić ni mogel računati na tri igralce prve peterke (Jure Močnik, Cory Remekun in Brandyn Curry), kar se je gostom poznalo tako pod košema kot pri organizaciji napadov. Ljubljančani so to izkoristili in si do 35. minute nabrali 16 točk naskoka (75:59). Po izenačenem prvem polčasu (37:37) so si odločilno prednost nabrali v tretji četrtini (29:17).

Pri gostiteljih sta po 17 točk dosegla Jan Barbarič (devet skokov in pet podaj) ter Devin Oliver (osem skokov). Pri Heliosu je izstopal Marcel Jones s 30 točkami.

Naslednji teden še dve pokalni tekmi

To je bila prva od treh tekem teh dveh tekmecev v osmih dneh. V torek in sredo naslednji teden se bosta srečala še v četrtfinalu Pokala Spar. Domžalčani bodo s tako igro imeli veliko težav za uvrstitev na zaključni turnir, ki ga bodo gostili naslednji konec tedna.

Hopsi zgrešili kar 29 metov izza črte

Krka je zmagoviti niz v Ligi Nova KBM podaljšala na devet zmag. S 15. zmago se je utrdila na prvem mestu. Gostitelji so prikazali odlično igro v prvem poilčasu (41:37).

Tekma se je prelomila v uvodnih minutah zadnje četrtine, ko je Krka prišla do prednosti (54:62). Čeprav je bilo na semaforju še več kot sedem minut igre, so domači začeli hiteti pri zaključevanju napadov, izbira metov pa je bila slaba. Met za tri točke je bil katastrofalen (5/34). Alen Hodžić (0/10), Jakob Čebašek (0/6) in Dejan Čup (0/4) so skupaj izza črte metali 0/20. Največ točk za Krko sta prispevala Ronald Curry in Žiga Dimec (po 14).

Mihevc: Ključna je bila obramba v drugem polčasu

"Čestitam fantom za zmago, prav tako pa tudi Hopsom za prikazano igro. Še enkrat več so dokazali, da so zasluženo na mestu, na katerem se nahajajo. Igrajo lepo in dobro košarko. Ključna je bila naša obramba v drugem polčasu, ko smo jim dovolili vsega 23 točk in na koncu zasluženo zmagali," je bil zadovoljen trener Novomeščanov Dejan Mihevc.

Trener Hopsov Boštjan Kuhar je dodal: "Danes smo imeli veliko priložnost, da premagamo favorizirano ekipo Krke. S tako katastrofalnim odstotkom meta tako kakovostne ekipe ne moreš premagati. Domače gledalce vabim, da nas ponovno podprejo na naslednji domači tekmi, ko se bomo borili za novi pomembni točki v boju za uvrstitev v Ligo za prvaka. Obljubim, da se bomo takrat odrezali bolje."

Preložena tekma 15. kroga:

UNION OLIMPIJA - HELIOS SUNS

79:71 (18:18, 19:19, 29:17, 13:17)

500; Barbarič in Oliver po 17, Milošević, Pelko in Hrovat po 11, Janković 10, Jurček 2; Jones 30 (8/13 za dve, 4/7 za tri), Atanacković 12, Vesel 7, Bratec 6, Bolčina in Oman po 5, Klavžar 4, Kyzlink 2.

18. krog:

HOPSI POLZELA - KRKA

64:70 (22:20, 19:17, 13:18, 10:15)

300; Čup 14, Čebašek 13, Hodžić in Kosič po 11, Hurt 9, Držić 6; Curry in Dimec 14, Luković 8, Elliott 7, Kastrati 6, Kužnik, Bunić in Jukić po 5, Rebec 4, Čebular 2.



Petek ob 20.00:

PORTOROŽ - ROGAŠKA



Sobota ob 19.00:

ŠENČUR GGD - TERME OLIMIA

ZLATOROG LAŠKO - LTH CASTINGS

HELIOS SUNS - SIXT PRIMORSKA



Sobota, 1. marca, ob 18.00:

TAJFUN - UNION OLIMPIJA

Lestvica: KRKA 18 15 3 35 UNION OLIMPIJA 18 14 4 32 ZLATOROG 17 13 4 30 HOPSI POLZELA 18 12 6 30 ROGAŠKA 17 11 6 28 HELIOS SUNS 17 10 7 27 ------------------------------------ SIXT PRIMORSKA 17 9 8 26 TAJFUN 17 8 9 25 ŠENČUR GGD 17 6 11 23 TERME OLIMIA PODČETRTEK 17 3 14 20 LTH CASTINGS 17 1 16 18 PORTOROŽ 16 1 15 17

A. G.