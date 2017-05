Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 11 glasov Ocenite to novico! V podaljšku je Krka preko Matica Rebca povedla za tri točke, vendar sledili sta trojki Brandona Jeffersona in Gregorja Hrovata za 82:79, dokončno pa je tekmo odločil Devin Oliver s košem 27 sekund pred koncem. Foto: www.alesfevzer.com Verjeli smo, da lahko presenetimo. Za nami je izredno težka in trda tekma. V prvem polčasu nismo delovali tako kot smo si zamislili, v drugem pa smo ujeli ritem. Žal smo zapravili zaključno žogico v rednem delu, vendar na koncu dobili podaljšek. Vodimo z ena proti nič, vendar smo šele na polovici poti. Iz tega ne bi delal velike stvari, v torek je na sporedu nova tekma, kjer pričakujem izredno trd obračun. Gašper Okorn, trener Uniona Olimpije Union Olimpija si lahko uvrstitev v finale zagotovi že v sredo ob 18. uri, ko bo v Stožicah druga tekma. Ljubljančani so nazadnje v finalu igrali v sezoni 2013/14, zadnjič pa so bili državni prvaki 2009. Foto: www.alesfevzer.com Odločilna je bila osredotočenost v obrambi. Prvi polčas je bil še nekako videti, v drugega pa smo šli, kot da si ne bi želeli zmage. Ko pa se tekma tako prelomi, se je težko vrniti in zmagati. Imeli smo svojo priložnost, a na koncu je odločala praktično ena žoga. Tokrat se je tekma pač obrnila v Olimpijino korist. Simon Petrov, trener Krke Košarkarji Zlatoroga so imeli kar 12 skokov več kot košarkarji Rogaške (29:42). Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Zlatorog do zmage v Rogaš... Sorodne novice Okorn: Moramo biti realni, Krka je absolutni favorit polfinala Union Olimpija vendarle v polfinalu, kjer bo tekmec Krka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Union Olimpija strla Krko po podaljšku in se približala finalu

Košarkarji Zlatoroga ugnali Rogaško

6. maj 2017 ob 17:48,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 22:43

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so korak bližje finalu državnega prvenstva, potem ko so na prvi tekmi po podaljšku ugnali Krko (81:85).

Ljubljančani so na gostovanju dobili prvo polfinalno tekmo, njihov junak pa je Gregor Hrovat, ki je dosegel 22 točk, ujel pa je še devet žog.

Tekma je bila izenačena celotno srečanje, Krka je največ vodila za devet točk, Ljubljančani pa za sedem.

Koš ob zvoku sirene

Minuto pred rednim delom srečanja je kazalo, da so Novomeščani prevzeli pobudo, vodili so za štiri (72:68), a je nato zadel Devin Oliver (72:70). Igralec Krke Ronald Curry je imel smolo, saj je bila žoga že v obroču, a ni hotela skozi mrežico, kar se je izkazalo za ključen trenutek. Na drugi strani je namreč za tri točke prek roke Matica Rebca zadel Brandon Jefferson (72:73). Novomeščani so takoj storili osebno napako, Hrovat je bil polovično uspešen (72:74). Potem ko je Curry zgrešil trojko, je Erjon Kastrati prelisičil obrambo Olimpije, skočil je in zadel ob zvoku sirene. Po pregledu posnetka so sodniki priznali koš (74:74).

V podaljšku sta bili ekipi spet izenačeni, minuto pred koncem je po izjemnih trojkah Rebca in Hrovata kazalo 79:79. Za Olimpijo je trojko zadel Jefferson, nato se je še Oliver izkazal v obrambi in takoj zatem zadel za 79:84.

Po prostih metih Curryja je Krka 14 sekund pred koncem zaostajala za tri točke (81:84), zato so storili osebno napako, a je bil na njihovo nesrečo Jefferson natančen (81:85).

Laško ugnalo Rogaško

Ekipi Rogaške in Zlatoroga, ki sta bili izenačeni v vseh letošnjih medsebojnih obračunih v Ligi Nova KBM, sta bili v boju za zmago vse do konca.

Zlatorog je v zadnjo minuto vstopil s štirimi točkami prednosti (64:68), Rogaška je imela v naslednjem napadu kar nekaj priložnosti za približanje - najprej je bil met Dragana Đuranovića prekratek, nato je Tadej Ferme zgrešil trojko, v tretje pa jim je le uspelo - Darwin Davis je namreč ukradel žogo in zadel za 66:68. Nejc Barič je z zadetima prostima metoma spet povišal na štiri točke prednosti (66:70), Ferme je na drugi strani ponovno zgrešil trojko, Jernej Ledl pa je zabil iz protinapada (66:72) in postavil končni izid. Pri Rogaški je iz težkega položaja z metom za tri točke poskusil Ferme, a ni bil učinkovit.

Pri Laščanih sta se izkazala Jan Špan (17 točk) in Nejc Barič (16 točk). Pri Rogaški je največ točk dosegel Taylor Johns (18 točk).

Laško bo imelo v sredo v domači dvorani Tri lilije že priložnost, da se z drugo zmago uvrsti v finale DP-ja.

Lani je naslov državnega košarkarskega prvaka osvojil Helios.

LIGA NOVA KBM, polfinale

Prvi tekmi

KRKA - UNION OLIMPIJA 0:1

* 81:85 (24:20, 22:21, 9:21, 19:12)

800; Kastrati 17, Dimec 15, Rebec in Curry po 12, Luković 10, Rojc 7, Elliot in Čebular po 4.; Hrovat 22, Jefferson 20, Oliver 10, Janković 9, Pelko in Milošević po 6, Bubnić 5, Barbarič 4, Mulalić 3.

* - po podaljšku

ROGAŠKA - ZLATOROG LAŠKO 0:1

66:72 (20:22, 10:13, 20:16, 16:21)

1.100; Johns 18, Davis 13, Ferme 11, Đuranović 10, Fon 8, Drobnjak 6; Špan 17, Barič 16, Drunik 12, Rizvić 10, Krušič 8, Miljković 7, Ledl 2.

Drugi tekmi

Torek ob 18.00:

UNION OLIMPIJA - KRKA (Stožice)

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Sreda ob 18.00:

ZLATOROG LAŠKO - ROGAŠKA

Morebitni tretji tekmi

Četrtek ob 18.00:

KRKA - UNION OLIMPIJA

Petek ob 18.00:

ROGAŠKA - ZLATOROG LAŠKO

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na dve zmagi.

Dolores Subotić