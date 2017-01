Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Gašper Okorn se je s svojimi varovanci veselil zmage v Laškem. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Union Olimpija v Laškem dobila derbi z Zlatorogom; Krka na vrh

Krka ugnala Rogaško

25. januar 2017 ob 20:12,

zadnji poseg: 25. januar 2017 ob 21:52

Laško - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so po preobratu in podaljšku dobili tekmo 16. kroga Lige Nova KBM v Laškem. Potem ko so ob polčasu zaostajali za 16 točk, so na koncu slavili z 90:86.

Gostitelji so bili v prvem polčasu izrazito boljši nasprotnik, na odmor so odšli s prednostjo 16 točk (43:27), nato pa so v tretji četrtini povsem odpovedali. Ljubljančani so v obrambi strnili vrste, v napadu so pridno rešetali mrežico nasprotnika, tretjo četrtino so dobili s kar 26:8.

V končnici rednega dela srečanja jim je večkrat kazalo na zmago, a se Laščani niso dali. Sedem sekund pred koncem je Nejc Barič zadel še drugi prosti, izenačil na 75:75 in izsilil podaljšek, v katerem so imeli mirnejšo roko gostje.

Bubnić mož odločitve

Odločilni koš je zadel Dražen Bubnić, ki je 14 sekund pred koncem s polaganjem svojo ekipo popeljal v vodstvo z 88:86. Končni izid je z zadetima prostima metoma postavil Devin Oliver. Ta je bil z 20 točkami drugi najboljši strelec svoje ekipe, največ točk je prispeval Brandon Jefferson (30). Pri Zlatorogu sta jih največ prispevala Igor Tratnik (28) in Ramo Rizvić (16). Oba sta v svojo statistiko vpisala tudi po 11 skokov.

Liga Nova KBM, 16. krog:

ZLATOROG LAŠKO - UNION OLIMPIJA

* 86:90 (26:13, 17:14, 8:26, 24:22)

Tratnik 28 in 11 skokov, Rizvić 16 in 11 skokov; Jefferson 30, Oliver 20.

* - po podaljšku

KRKA - ROGAŠKA

83:76 (20:22, 23:14, 19:26, 21:14)

Curry 13 in Luković (10 skokov) po 13; Ferme 19, Grušovnik 13.

Petek ob 18.45:

TAJFUN - ŠENČUR GGD

Sobota ob 19.00:

HELIOS SUNS - TERME OLIMIA

Ponedeljek ob 18.45:

HOPSI POLZELA - SIXT PRIMORSKA

Sreda, 8. februarja, ob 19.30:

PORTOROŽ - LTH CASTINGS

Lestvica: KRKA 16 13 3 29 UNION OLIMPIJA 16 12 4 28 ZLATOROG 16 12 4 28 ROGAŠKA 16 11 5 27 HOPSI POLZELA 14 9 5 23 SIXT PRIMORSKA 15 8 7 23 HELIOS SUNS 13 8 5 21 TAJFUN 14 7 7 21 ŠENČUR GGD 15 5 10 20 TERME OLIMIA PODČETRTEK 15 3 12 18 LTH CASTINGS 15 1 14 16 PORTOROŽ 15 1 14 16

M. L.