Union Olimpija v Zagrebu boljša od Cibone

19. krog Lige ABA

21. januar 2017 ob 21:02,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 23:01

Zagreb - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije nadaljujejo zmagovalni niz v Ligi ABA - po Partizanu so premagali še Cibono (68:79).

Tudi tokrat je pri zeleno-belih izstopal Brandon Jefferson, ki je dosegel 18 točk. Devin Oliver jih je dodal 15. Najboljši strelec Cibone je Luka Žorić s 16 doseženimi točkami.

Cibona je bila boljši nasprotnik v prvem delu igre, na polčas je odšla s petimi točkami prednosti. Dobro igro so Zagrebčani nadaljevali tudi na začetku drugega polčasa, ko so v 25. minuti vodili že za 13 točk. A tekma ni bila izgubljena, zeleno-beli so strnili svoje vrste in po trojki Mirka Mulalića in šestih zaporednih točkah Stevana Miloševića izenačili v 28. minuti (55:55).

V naslednjih minutah sta si bili ekipi blizu, zadnje izenačenje smo videli v 34. minuti (60:60), nato pa je sledila Olimpijina serija točk. Gregor Hrovat je zadel za tri točke, pet zaporednih točk je dodal Oliver, dve trojki je dodal še Jefferson, uspešno pa je izvedel tudi proste mete, tako da je Olimpija v končnici prišla do prednosti desetih točk (66:76). Za piko na i je trojko zadel še Mulalić in Olimpija je zasluženo slavila v Zagrebu.

Liga ABA, 19. krog:

CIBONA - UNION OLIMPIJA

68:79 (21:18, 23:21, 12:16, 12:24)

Žorić 16, Sakić 10, Marinelli in Slavica 8, Rozić 7, Reynolds 6, Joksimović 5, Marić 2; Jefferson 18, Oliver 15, Milošević in Hrovat 13, Mulalić 11, Janković 6, Barbarič 3.

KARPOŠ SOKOLI - MZT SKOPJE

77:74 (14:17, 17:17, 18:12, 28:28)

IGOKEA - CRVENA ZVEZDA

68:77 (15:16, 23:23, 8:19, 22:19)

PARTIZAN - FMP ŽELEZNIK

97:70 (24:19, 30:18, 19:19, 24:14)



Nedelja ob 17.00:

MORNAR - BUDUĆNOST

Ob 19.00:

MEGA LEKS - ZADAR

Ob 21.00:

KRKA - CEDEVITA

Lestvica:

CRVENA ZVEZDA 19 19 0 +363 38 PARTIZAN 19 15 4 +130 34 CEDEVITA 18 13 5 +169 31 BUDUĆNOST 18 13 5 +106 31 CIBONA 19 11 8 +29 30 IGOKEA 19 9 10 -56 28 UNION OLIMPIJA 19 9 10 -19 28 KARPOŠ SOKOLI 19 7 12 -75 26 FMP ŽELEZNIK 19 7 12 -73 26 MORNAR 18 6 12 +4 24 MZT SKOPJE 19 5 14 -126 24 ZADAR 18 6 12 -204 24 MEGA LEKS 18 5 13 -75 23 KRKA 18 5 13 -173 23

D. S.