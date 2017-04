Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Šest medsebojnih tekem so to sezono že odigrali in bodo še najmanj dve - že v polfinalu državnega prvenstva se bodo pomerili košarkarji Krke in Uniona Olimpije. Foto: Srdjan Živulović/BoBo Gregor Hrovat je dosegel 22 točk (iz igre 6/8), imel pa je tudi šest podaj in pet skokov. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Izjemen skok in zabijanje... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Union Olimpija vendarle v polfinalu, kjer bo tekmec Krka

Gregor Hrovat v prvem polčasu dosegel 16 točk

29. april 2017 ob 17:58,

zadnji poseg: 29. april 2017 ob 19:48

Novo mesto - MMC RTV SLO

V zadnjem krogu košarkarske Lige za prvaka si je Union Olimpija le priborila nastop v polfinalu, potem ko je v Novem mestu Krko premagala s 76:87.

Prva Krka, druga Rogaška, tretji Zlatorog in četrta Union Olimpija, takšen je končni vrstni red na vrhu, kar pomeni, da se bodo košarkarji Krke in Olimpije pomerili že v polfinalu. Zlatorog je mesto v najboljši četverici potrdil z zmago nad Hopsi z 71:67.

Hrovatovih 16 točk v prvem polčasu

Union Olimpija je imela zelo razpoloženo trojico Devin Oliver (23 točk ob metu iz igre 7/12), Gregor Hrovat (22) in Brandon Jefferson (22), ki je bila natančna zlasti v prvem polčasu, pri čemer je Hrovat dosegel 16 točk. Olimpija je Krki (ob 67-odstotnem metu iz igre) do odmora nasula kar 54 točk (39:54) in imela tudi 18 točk naskoka (36:54). Pri Krki je bil v prvih 20 minutah razpoložen le Matej Rojc (14), ki pa si je do odmora že nabral tri osebne napake.

Krkin juriš v tretji četrtini

Novomeška ekipa je silovito začela drugi polčas in dosegla uvodnih deset točk (od tega Dominique Elliott pet). Sredi tretje četrtine je Sandi Čebular s trojko Krko povsem približal (54:58), Gašper Okorn pa kar naenkrat ni imel nobenega razpoloženega igralca. V tretji četrtini je tako Olimpija dosegla le 12 točk in pred zadnjimi desetimi minutami je bilo vse odprto (60:66).

Brez Jankovića Olimpija nekonkurenčna v skoku

V zadnji četrtini se je razlika dolgo gibala okrog petih točk, dokler ni Olimpija z delnim izidom 1:10 ušla predaleč. Ključna je bila trojka Mirka Mulalića v 37. minuti in nato še po dva uspešna prosta meta Hrovata in Jeffersona, s čimer so gostje dve minuti pred koncem povedli za 12 točk (72:84). Krka, ki je skok dobila z 38:28, je bila brez Marka Lukovića, pri Olimpiji pa je manjkal Nikola Janković.

LIGA NOVA KBM - Liga za prvaka, 10. krog:

KRKA - UNION OLIMPIJA

76:87 (20:23, 19:31, 21:12, 16:21)

Rojc 19, Elliott 13, Dimec 10, Rebec in Čebular po 8; Oliver 23, Jefferson in Hrovat po 22, Barbarič 8.



ZLATOROG - HOPSI POLZELA

71:67 (24:14, 16:13, 14:18, 17:22)

Špan 27 (trojke 5/8), Rizvić 16; Ćup 20, Kosič 15.



Danes ob 20.00:

HELIOS SUNS - ROGAŠKA

Lestvica: KRKA 10 8 2 18 ROGAŠKA 9 7 2 16 ZLATOROG 10 5 5 15 UNION OLIMPIJA 10 5 5 15 HOPSI POLZELA 10 4 6 14 HELIOS SUNS 9 0 9 9

Polfinale, prvi tekmi, sobota, 6. maja:

KRKA - UNION OLIMPIJA

ROGAŠKA - ZLATOROG

Igrajo na dve zmagi.

T. O.