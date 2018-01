Upanje umira zadnje: slovenske možnosti za polfinale največ 4,7-odstotne

Priložnost bo dobil tudi Urh Kastelic

20. januar 2018 ob 15:18,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 15:25

Varaždin - MMC RTV SLO

Dobrih 12 ur po porazu z Dansko so slovenski rokometaši že trenirali v idiličnem okolju toplic Svetega Martina na Muri. Cilj je jasen: zmagi nad Španijo in Češko, ki bi Slovencem ob čudežnem razpletu še prinesli polfinale evropskega prvenstva na Hrvaškem.

Do konca drugega dela v skupini II je še sedem tekem, na vsaki so mogoči trije razpleti, skupaj torej 21. A Sloveniji vsakič ustreza le ena kombinacija od skupaj 21, kar v številkah pomeni 4,7-odstotno (1/21) možnost za polfinale. Seveda, ob (poenostavljeni) predpostavki, da so vsi razpleti tekem enako verjetni.

Do drugega mesta s petimi točkami

Slovenija bi bila druga s petimi točkami ob dveh zmagah, na preostalih tekmah pa bi morali Danci premagati Nemce in Makedonce, ki bi morali še remizirati s Španci in izgubiti s Čehi. Na zadnji tekmi bi morala Španija ugnati Nemce. Tako bi Slovenci in Španci na drugem mestu, prva bi bila Danska, imeli po pet točk, a bi Slovenija napredovala zaradi zmage na medsebojni tekmi. To je seveda matematična teorija, s katero se varovanci Veselina Vujovića ne ukvarjajo, ampak se želijo čim bolje pripraviti na Špance in Čehe.

Vujović: Ne želim biti realen, ker potem ne morem zahtevati več, kot so sposobni

"Ne želim biti realen, ker če sem realen, potem ne morem zahtevati od svojih igralcev več, kot so sposobni. Vsi tisti, ki so gledali tekmo z Dansko, so videli, da je bila v enem trenutku naša postava Suholežnik, Potočnik, Verdinek, Mlakar, torej igralci iz slovenske lige proti olimpijskim prvakom. Prepričan sem, da so se za naslednje tekme marsikaj naučili. Težko je iti na prvenstvo z visokimi ambicijami, potem pa se ti dogajajo stvari, kot so poškodbe, da ne govorim o tem, kaj se je dogajalo v Zagrebu. Zagotovo pa so Danci v tem trenutku boljša ekipa od nas, so kreativnejši. Zdi se, da igrajo, kot da bi bili na treningu, medtem ko se pri naših igralcih še vidi obremenitev. Za gol je bil nevaren le Miha Zarabec, medtem ko oba zunanja igralca ne. V tej rotaciji bi nam še kako prav prišel Nik Henigman. Kakor koli, znamo več, a tega ne naredimo iz nekih osebnih strahov. A to je stvar rutine in časa," je analizo položaja po tekmi z Dansko napravil Vujović.

Cilji izpolnjeni vedno, ko se borimo in dajemo od sebe vse, kar lahko

"Zdaj imamo tri dni do tekme s Španijo. Igralcem bom dal malo počitka, saj niso stroji. A potem se moramo res potruditi in dati od sebe vse, da dobimo dve tekmi, ki sta ostali. Videli bomo, za katero mesto bo to dovolj. Ne smemo v nobenem trenutku pasti v apatijo, kot da nismo izpolnili ciljev. Ne, ko igramo dobro, vedno izpolnimo cilje. Ko se borimo, dajemo vse od sebe, to so izpolnjeni cilji. Kdaj bo to prineslo cilje, kdaj ne. A odnos do reprezentance, odnos do ljudi, ki te gledajo, do novinarjev, nam narekuje, da moramo vedno dati maksimum. Potem ne bo nobenih zamer. Moramo se naučiti prebolevati poraze, ki bodo prišli tudi na drugih tekmovanjih. Moramo biti močni in še boljši, to je edina pot za naprej," je odločen Vujović, ki bo na zadnjih dveh tekmah dal priložnost tudi Urhu Kastelicu.

Potočnik: Na zmago. Videli bomo, kaj nam bo to prineslo.

"Zagotovo je za nami izredno težka tekma. Vemo, kaj Danci pomenijo v evropskem in svetovnem rokometu. Imajo posameznike, ki igrajo v najboljših klubih. Nudili smo jim dober odpor, a se ni izšlo v našo korist. Zasluženo so zmagali. Teoretično je polfinale še dosegljiv, a žal nam je, da je zdaj vse odvisno od drugih, ne pa od nas. Šli bomo tekmo za tekmo. Vse bomo dali od sebe, da ti dve tekmi dobimo, potem bomo pa videli, kaj nam bo to prineslo," je napovedal Gregor Potočnik.

Trenutna lestvica: DANSKA 3 2 0 1 +5 4 NEMČIJA 3 1 2 0 +3 4 MAKEDONIJA 2 1 1 0 +1 3 ŠPANIJA 2 1 0 1 +14 2 ČEŠKA 3 1 0 2 -19 2 SLOVENIJA 3 0 1 2 -4 1

Scenarij, ki v polfinale pelje Slovenijo

Nedelja:

NEMČIJA - DANSKA zmaga Dancev

MAKEDONIJA - ŠPANIJA remi

Torek:

SLOVENIJA - ŠPANIJA zmaga Slovencev

MAKEDONIJA - ČEŠKA zmaga Čehov

Sreda:

SLOVENIJA - ČEŠKA zmaga Slovencev

MAKEDONIJA - DANSKA zmaga Dancev

NEMČIJA - ŠPANIJA zmaga Špancev

Hipotetična lestvica: DANSKA 5 4 0 1 8 SLOVENIJA 5 2 1 2 5 -------------------------------- ŠPANIJA 5 2 1 2 5 NEMČIJA 5 1 2 2 4 MAKEDONIJA 5 1 2 2 4 ČEŠKA 5 2 0 3 4

