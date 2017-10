Možnosti Slovenije vsega ena proti tisoč

Nocoj ob 18.00 Slovenija - Škotska; prenos na TV SLO 2

8. oktober 2017 ob 09:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Že tako minimalne možnosti slovenske nogometne reprezentance za preboj v dodatne kvalifikacije za SP 2018 so se včeraj zvečer še zmanjšale. Pogled namreč uhaja v skupino H.

"Matematika še ni rekla, da smo izključeni iz boja za svetovno prvenstvo," je povedal selektor Slovenije Srečko Katanec, ko verjetno še ni vedel, da bi se lahko Sloveniji dodatne kvalifikacije izmuznile tudi v primeru, če bi končala na 2. mestu v skupini F. Osem od devetih drugouvrščenih reprezentanc se uvrsti v dodatne kvalifikacije in prav lahko bi se zgodilo, da bi bila Slovenija najslabša med drugouvrščenimi.

Bosna in Hercegovina je (skupina H) namreč edina, ki bi jo Slovenija lahko še prehitela na razpredelnici vseh potencialnih drugouvrščenih, a to se bo zgodilo le, če Grki v torek ne bodo premagali Gibraltarja, popolnega nogometnega avtsajderja, ki po devetih tekmah kvalifikacij za SP 2018 še nima točke, njegova gol razlika pa je 3:43.

In še enkrat: že to, da bi Slovenija v svoji skupini končala na drugem mestu, se zdi zelo malo verjetno. Danes bi morali Slovenci v Stožicah (ob 18.00; prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju) premagati Škote, Malta pa bi morala v gosteh presenetiti Slovaško in remizirati.

Stavna hiša William Hill je ponuja naslednje kvote na tekme, ki trenutno zanimajo Slovenijo: Zmaga Slovenije nad Škotsko 2,80

Remi Malte proti Slovaški 13,0

Remi Gibraltarja proti Grčiji 21,0

Zmaga Bosne nad Estonijo 1,30 Zmnožek vseh dogodkov (za slovenski preboj v dodatne kvalifikacije se morajo uresničiti vsi scenariji) znese skoraj tisoč!

Na svetovno prvenstvo v Rusiji, ki bo med 14. junijem in 15. julijem 2018, sta se medtem uvrstili še reprezentanci Kostarike in Nigerije.

SKUPINA F, nedelja ob 18.00:

SLOVENIJA - ŠKOTSKA

Verjetni postavi:

Slovenija: Oblak, Jokić, Mevlja, Cesar, Struna, Rotman, Kurtić, Verbič, Repas, Iličić, Matavž.

Škotska: Gordon, Tierney, Robertson, Mulgrew, Berra, D. Fletcher, Morrison, Forrest, Phillips, Bannan, Griffiths.

Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska).

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

SLOVAŠKA - MALTA

LITVA - ANGLIJA

Lestvica: ANGLIJA * 9 7 2 0 17:3 23 ŠKOTSKA 9 5 2 2 15:10 17 SLOVAŠKA 9 5 0 4 14:7 15 SLOVENIJA 9 4 2 3 10:5 14 LITVA 9 1 3 5 7:19 6 MALTA 9 0 1 8 3:22 1 * - uvrščena na SP

T. O.