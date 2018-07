Ura resnice prinaša troboj Dumoulin, Roglič in Froome za 2. mesto

Roglič štarta ob 16.25, prenos na TV SLO 2 od 15.00 dalje

28. julij 2018 ob 10:00

Espelette - MMC RTV SLO

Dvakratni olimpijski prvak s steze Geraint Thomas bi moral na kronometru potrditi zmago na 105. dirki po Franciji, pred njim pa bo potekal zanimivejši troboj za osvojitev 2. mesta, v središču katerega je Primož Roglič.

125 sekund prednosti ima nosilec rumene majice Geraint Thomas (Sky) pred svetovnim prvakom v kronometru Tomom Dumoulinom (Sunweb), a sodeč po videnem v Pirenejih in izjavah po koncu petkove etape, ki jo je z drznim spustom dobil Roglič (LottoNL-Jumbo) ter premešal in zgostil vrstni red med trojico Thomasovih zasledovalcev, bo osrednja bitka 20. etape boj za skupno 2. mesto.

Nizozemec pritisk favorita vali na Slovenca

Po koncu etape v Larunsu je Valižan velikemu zmagovalcu zadnje gorske etape dejal: "Dumoulin je bil na čisto na robu. Nikoli ne veš, kako bo jutri." Nato je pred novinarji kar nekaj prahu dvignil še sam Nizozemec, ki se je pritoževal nad motorjem, ne pa nad Rogličem, za konec pa dejal: "Mislim, da me bo Roglič na kronometru premagal."

Dumoulin - 19 s - Roglič - 13 s - Froome

Položaj je takšen: drugouvrščeni Dumoulin ima 19 sekund prednosti pred Rogličem, Slovenec pa ima 13 sekund zaloge pred Chrisom Froomom (Sky), še največjim poražencem Pirenejev. Nič ni bilo od drznega napada, s katerim bi kot na letošnji Dirki po Italiji obrnil vrstni red dirke na samem vrhu, na koncu je štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji celo zdrsnil z zmagovalnega odra.

Prav omenjena trojica Dumoulin, Roglič in Froome si je na lanskem svetovnem prvenstvu v Bergnu razdelila odličja v kronometru, pri čemer je bil profil prav tako zahteven z dvema vzponoma, dolg pa ravno tako 31 kilometrov, kot je danes dolg boj z uro med Saint-Pée-sur-Nivellom in Espelettom. Na Norveškem je bil Dumoulin razred zase in je za 58 sekund premagal Rogliča, ki je bil 23 sekund hitrejši od Frooma. Če se bi razmerja ohranila, bi se trenutni vrstni red spremenil v končnega.

3 km pred ciljem izredno strm vzpon

A po napadalni vožnji, kronani z zmago, so številni spremljevalci Toura prepričani, da lahko Roglič zmaga tudi na 31-kilometrskem kronometru in resno napade skupno 2. mesto. Pod vznožjem Pirenejev morajo kolesarji med štirimi ločenimi vzponi premagati skupno 610 višinskih metrov, ključen bo čisto pravi vzpon na prelaz Pinodieta, ki leži tri kilometrov pred ciljem. S 84 metrov nadmorske višine se bo cesta namreč v vsega 900 metrih dvignila na 172 metrov, povprečni naklon pa znaša 10,2 odstotka, na najstrmejših odsekih presega vzpon celo 20 odstotkov! Strm vzpon je voda na mlin 28-letnega Kisovčana, ki je bil v Pirenejih najbolj zagrizeni napadalec prav na najstrmejših odsekih vzponov. S prelaza Pionodieta sledita dva kilometra spusta na 64 m, v zadnjih sto metrih pa se trasa rahlo vzpenja.

Dejansko 3/4 ure resnice

Sam kronometer se bo začel že ob 12.00 v obratnem vrstnem redu, tako da bodo najboljši prišli šele na koncu. Prenos na TV Slovenija 2/MMC-ju se bo začel ob 15.00. Froome štarta ob 16.23, Roglič ob 16.25, Dumoulin ob 16.27, Thomas pa ob 16.29. Do cilja naj bi najhitrejši porabili okoli 45 minut.

V preteklosti sta se Dumoulin in Roglič sedemkrat pomerila na istih kronometrih, štirikrat je bil boljši Nizozemec, trikrat pa Slovenec. Prav tako sta sedemkrat na istih kronometrih nastopila Roglič in Froome, pri čemer je bil Zasavec štirikrat hitrejši, v Keniji rojeni Britanec pa trikrat. Dumoulin in Froome sta se na istih kronometrih pomerila 15-krat, z razmerjem 9:6 pa je tehtnica na strani "metulja iz Maastrichta".

Lahko Thomas doživi črn dan?

Če malce zanemarimo izjemno formo Thomasa, ki je z bonifikacijami pridobil kar 33 sekund, vseeno ne gre povsem odpisati čudežnega preobrata v režiji Dumoulina. V karieri sta Valižan in Nizozemec 14-krat nastopila na istih kronometrih, samo enkrat (Tirreno Adriatico 2017) pa je bil Thomas hitrejši od Dumoulina. 27-letnik iz Maastrichta je med svojimi zmagami štirikrat prehitel Thomasa za več kot 100 sekund, nekoč na Dirki po Španiji 2015 kar za 148 sekund na 38,7 km dolgem kronometru, kar bi mu danes prineslo rumeno majico. Vendar realno lahko Valižanu največji uspeh kariere prepreči samo katastrofa, kakšen padec s poškodbo, zgolj tehnične težave ob dobro naoljenem moštvu Skyja ne bi smele biti usodne.

105. DIRKA PO FRANCIJI



SKUPNI VRSTNI RED, po 19. etapi:

1. G. THOMAS VB 79:49:31 2. T. DUMOULIN NIZ +2:05 3. P. ROGLIČ SLO 2:24 4. C. FROOME VB 2:37 5. S. KRUIJSWIJK NIZ 4:37 6. M. LANDA ŠPA 4:40 7. R. BARDET FRA 5:15 8. D. MARTIN IRS 6:39 9. N. QUINTANA KOL 10:26 10. I. ZAKARIN RUS 11:49 11. B. JUNGELS LUK 15:54 12. J. FUGLSANG DAN 16:36 13. P.-R. LATOUR FRA 20:21 14. A. VALVERDE ŠPA 25:50 15. E. BERNAL KOL 26:08 ... 101. K. KOREN SLO 3:11:00

