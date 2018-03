Uradno: Alexandru Cretu dokončno član Maribora

Romun z Mariborom podpisal pogodbo do leta 2021

9. marec 2018 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Komisija za pritožbe na Nogometni zvezi Slovenije (NZS) je zavrnila pritožbo Olimpije v primeru prestopa Romuna Alexandruja Cretuja v Maribor, tako da je Cretu zdaj dokončno član državnih prvakov.

"Glede na to, da smo prejeli samo sklep brez obrazložitve, odločitve komisije ne moremo komentirati. Vodstvo NK Olimpija je v kratkem odgovoru na sklep komisije NZS izpostavilo, da bo izkoristilo vse pravne poti za zaščito interesov kluba. V klubu smo se vedno obnašali odgovorno in spoštovali pravila, ob tem pa ne moremo in ne smemo zanemariti interesov našega nogometnega kluba," so pri Olimpiji zapisali na svoji spletni strani.

Cretujev agent izigral Olimpijo?

Prestop Romuna je precej začinil nogometno dogajanje pred začetkom spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije. Maribor se je pri prestopu zanašal na dogovor Olimpije s Cretujevim zastopnikom Zvonkom Milojkovićem, da lahko njegov varovanec prestopi v drug klub za 100.000 evrov odškodnine.

Ljubljančani so trdili, da je dogovor veljal le za prestop v tujino. Cretujev agent Milojković je, sodeč po zapisih v pritožbi Ljubljančanov, odrezal del dogovora, ki dopušča zgolj prestop v tujino, in izigral v. d. direktorja ljubljanskega kluba Dejana Stamenkovića, češ da je vse dogovorjeno s - takrat odsotnim - prvim možem Olimpije Milanom Mandarićem.

Kakorkoli, 25-letni Cretu je zdaj uradno član Maribora, s katerim je podpisal pogodbo do leta 2021.

A. V.