Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Jean-Claude Billong je junija letos podpisal triletno pogodbo z NK Mariborom, po januarskem prestopnem roku bo član Beneventa. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Uradno: Billong iz Ljudskega vrta v Serie A

Billong po pol leta zapušča Ljudski vrt

20. december 2017 ob 18:28

Maribor,Benevento - MMC RTV SLO

Odlični branilec NK Maribora Jean-Claude Billong spomladi ne bo več nosil vijoličastega dresa državnih prvakov. Prestopil bo v Benevento.

Novico so v štajerski prestolnici tudi uradno potrdili. "Dogovor je sklenjen, z Beneventom smo uskladili zadeve: naš klub in tudi igralec. Po zdravniškem pregledu, na katerem ne pričakujem nobenih težav ob njegovem stanju, bo Billong postal član italijanskega prvoligaša," je ob tem dejal športni direktor kluba Zlatko Zahovič in pojasnil, da so pogajanja trajala dva dneva.

"Zadovoljni smo z razpletom, s finančnim delom za naš klub in deležem ob naslednji prodaji. Billongu po uspešni vijol'čni zgodbi želimo vso srečo v nadaljevanju kariere," je še dodal. Italijanski mediji poročajo, da naj bi bil posel vreden od 2 do 2,5 milijona evrov.

Benevento je v elitnem italijanskem nogometnem prvenstvu prikovan na dno lestvice. V 17 dozdajšnjih krogih še ni okusil slasti zmage, na svojem računu ima zgolj točko, ki jo je na neverjeten način osvojil proti Milanu (2:2). Klub s stadiona Cira Vigorita je letos sicer prejel kar 40 zadetkov.

M. L.