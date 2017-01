Uradno: Giani postal selektor Nemčije

Na selektorskem stolčku zamenjal Heynena

29. januar 2017 ob 18:02

Berlin - MMC RTV SLO

Italijanski odbojkarski strokovnjak Andrea Giani, ki je pred nekaj dnevi sporočil, da ne bo več vodil slovenske moške reprezentance, je pričakovano postal selektor nemške izbrane vrste.

Novico je uradno potrdil predsednik nemške odbojkarske zveze (DVV) Thomas Krohne. "Lahko potrdim: Giani bo novi selektor nemške reprezentance," je predsednik Krohne dejal v pogovoru za televizijo Sport1 ob robu finala nemškega pokala. Dodal je še, da morajo uskladiti le še nekaj malenkosti, potem pa bodo sklenili pogodbo.

Giani bo na selektorskem mestu zamenjal Belgijca Vitala Heynena, ki je Nemce vodil od februarja 2012 do septembra lani, zdaj pa je trener Friedrichshafna. Heynens je največji uspeh z Nemci dosegel z bronom na svetovnem prvenstvu leta 2014.

Giani hvaležen za čudovito izkušnjo

Dozdajšnji slovenski selektor Giani, ki je Slovenijo popeljal do zmage v evropski ligi in zmage v tretjem kakovostnem razredu svetovne lige, na evropskem prvenstvu v Bolgariji in Italiji pa osvojil srebrno odličje, je predsedniku Odbojkarske zveze Slovenije Metodu Ropretu svojo odločitev sporočil pred nekaj dnevi. "Rad bi se vam preprosto zahvalil, da ste me sprejeli medse in za priložnost, ki ste mi jo dali. Hvaležen sem, da sem lahko skupaj z vami doživel to čudovito izkušnjo. Z veliko odrekanja smo ustvarili ekipo z veliko začetnico, ekipo z identiteto. Ponosen sem na to, kar smo dosegli, in na to, da ste tudi skozi te uspehe začeli pisati svojo prihodnost," je ob slovesu sporočil 46-letni Italijan.

M. L.