Urban Lesjak bo stisnil zobe za dvoboj s Flensburgom

Celje s Flensburgom, Gorenje s Kadettnom

23. november 2017 ob 15:58

Celje - MMC RTV SLO

Po močnem Kielu rokometaše Celja Pivovarne Laško v Ligi prvakov v nedeljo v Zlatorogu čaka obračun s še močnejšim Flensburgom, drugouvrščeno ekipo skupine B.

Za Celjane ni počitka, v tem tednu bodo odigrali kar tri zahtevne dvoboje. Po nesrečnem domačem porazu s Kielom in zmagoslavju v Novem Sadu nad Vojvodino jih v nedeljo ob 17. uri čaka Flensburg, ki ga po slovesu Ljubomirja Vranjšea vodi Mail Machulla.



"Flensburg je ekipa, ki želi takoj ob prehodu v napad doseči zadetek že po treh ali petih sekundah igre. V tem je najboljša ekipa na svetu, kar dokazuje na vseh tekmah. Brest so povsem dotolkli s takšno igro. To je največja nevarnost, ki nam preti. Imajo zelo močno obrambo 6-0 in dva odlična vratarja. Je zelo kompaktna ekipa, z velikim naborom različnih in izjemno kakovostnih igralcev, po prihodu novega trenerja pa je tudi bolj sproščena. Na nedeljski tekmi bo potrebna maksimalna zbranost mojih varovancev," je povedal Branko Tamše.

Žiga Mlakar in Luka Mitrović sta zaradi poškodbe že nekaj časa odsotna, pred dnevi se je vrnil Borut Mačkovšek, a težave se nadaljujejo. Vratar Urban Lesjak bo bržkone stisnil zobe in igral navkljub bolečinam v predelu reber, Jaki Malusu pa je na nedeljski tekmi s Kielom že v prvem polčasu počilo rebro, po črnem scenariju bi lahko manjkal mesec dni.

Celjani imajo na tekmece iz Flensburga lepe spomine, nenazadnje so jih leta 2004 ugnali v velikem finalu Lige prvakov. Nemška zasedba je pred dobrimi tremi leti osvojila najbolj prestižno klubsko tekmovanje na stari celini, v medsebojnih tekmah pa jo je celjska ekipa štirikrat premagala, enkrat igrala neodločeno in doživela osem porazov. "Ni lahko igrati proti Flensburgu, a ko igramo doma in je Zlatorog poln, potem vemo, da imamo osmega igralca na igrišču. Na nedeljski tekmi moramo preprečiti hitro igro Flensburga. V tej sezoni smo dokazali, da se lahko kosamo z vsemi ekipami iz naše skupine. V nedeljo gremo na zmago," pravi 19-letni Branko Vujović.



Rokometaši Gorenja bodo v soboto skupini C v svoji Rdeči dvorani gostil švicarski Kadetten. Na prvi medsebojni tekmi v Schaffhausnu so Velenjčani izgubili, na sobotni pa morajo zmagati, če želijo ostati v boju za eno od prvih dveh mest v svoji skupini, ki prinaša dodatni tekmi za nastop v osmini finala.

LIGA PRVAKOV, 9. krog, skupina B, nedelja ob 17.00:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - FLENSBURG

KIEL - MEŠKOV BREST sobota

AALBORG - VESZPREM nedelja

KIELCE - PSG nedelja

Vrstni red: PSG 14, Flensburg 12, Veszprem 11, Kielce 8, Kiel 7, Meškov in Celje Piv. Laško po 5, Aalborg 2.



Skupina C, 8. krog, sobota ob 19.30:

GORENJE VELENJE - KADETTEN

ADEMAR LEON - SKJERN sobota

DINAMO BUKAREŠTA - ELVERUM nedelja

Vrstni red: Skjern 12, Gorenje in Ademar po 10, Elverum 8, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2 točki.

